Социалисты лидируют по количеству внесенных законопроектов

Фракция "Справедливой России" подвела итоги осенней сессии Госдумы

24 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: из архива amic.ru

В Государственной Думе прошло заключительное заседание осенней сессии. Председатель "Справедливой России", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов подвел итоги работы партии. Одним из главных результатов стало первое место по числу внесенных законопроектов – 362, из которых 38 были приняты.

Одним из ключевых направлений работы партии в этом году остается борьба за возвращение прежнего пенсионного возраста: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Кроме того, "Справедливая Россия" выступала против ликвидации нижнего уровня местного самоуправления, что стало важным вопросом для многих регионов. В том числе и для Алтайского края, где стартовала муниципальная реформа. Депутаты-социалисты также были единственными в Госдуме, кто проголосовал против вырубки лесов вокруг Байкала.

Александр Терентьев подчеркнул, что партия продолжит и дальше бороться за справедливые и правильные решения в интересах народа.