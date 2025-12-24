НОВОСТИПолитика

Социалисты лидируют по количеству внесенных законопроектов

Фракция "Справедливой России" подвела итоги осенней сессии Госдумы

24 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: из архива amic.ru
Александр Терентьев / Фото: из архива amic.ru

В Государственной Думе прошло заключительное заседание осенней сессии. Председатель "Справедливой России", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов подвел итоги работы партии. Одним из главных результатов стало первое место по числу внесенных законопроектов – 362, из которых 38 были приняты.

Одним из ключевых направлений работы партии в этом году остается борьба за возвращение прежнего пенсионного возраста: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. 

Кроме того, "Справедливая Россия" выступала против ликвидации нижнего уровня местного самоуправления, что стало важным вопросом для многих регионов. В том числе и для Алтайского края, где стартовала муниципальная реформа. Депутаты-социалисты также были единственными в Госдуме, кто проголосовал против вырубки лесов вокруг Байкала.

Александр Терентьев подчеркнул, что партия продолжит и дальше бороться за справедливые и правильные решения в интересах народа.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

19:18:40 24-12-2025

Накосили призовых то. Но что с тех законов трудящимся???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:52 24-12-2025

Гость (19:18:40 24-12-2025) Накосили призовых то. Но что с тех законов трудящимся???... кукиш с маслом...от мертвого осла уши...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:31:16 25-12-2025

Гость (19:18:40 24-12-2025) Накосили призовых то. Но что с тех законов трудящимся???... это ПРОЕКТ. все законы заворачивают, не принимают, хвала Небесам.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:37 24-12-2025

"Одним из главных результатов стало первое место по числу внесенных законопроектов – 362, из которых 38 были приняты."----- Чуть более 10%. Хотя ту чушь, которую Сережа-десантник озвучивал, в большей части, даже закоренелые пациенты отделения лоботомии пропустили бы мимо как несбыточную...

Фантазировать за бюджетные деньги... Вот и все, на что "наши" депутаты способны...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:51 25-12-2025

Гость (20:14:37 24-12-2025) "Одним из главных результатов стало первое место по числу вн... чуть чуть не дотянули до в день по законопроекту. Но это с выходными и праздничными

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:47:50 24-12-2025

Лучше меньше да лучше.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:09 25-12-2025

Гость (20:14:37 24-12-2025) "Одним из главных результатов стало первое место по числу вн... это не ваши. или вы все время за Социалистов голосуете? тогда кто вам виноват?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Магомет Агабабович

10:41:52 25-12-2025

Гость (00:32:09 25-12-2025) это не ваши. или вы все время за Социалистов голосуете? тог... А что ,по вашему,имеет большой смысл за кого голосуешь?Вы до сих пор в этом уверены?Марк Твен в своё время сказал:"Если бы на выборах что то зависело от нас ,то нас бы туда не допустили."

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:32:33 25-12-2025

Так и лдпр хвалится, что первые по числу. Депутаты и по зарплатам первые, только что с этого людям?

  1 Нравится
Ответить
