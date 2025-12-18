Социалисты призвали ФАС активнее бороться с необоснованным ростом цен на новогодние товары

Речь идет о крупных торговых сетях и маркетплейсах

18 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Новый год приходит в Барнаул / Фото: amic.ru

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением усилить надзор за изменением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах в преддверии новогодних праздников. По его мнению, антимонопольному ведомству следует активнее использовать свои полномочия, чтобы предотвратить необоснованное подорожание востребованных товаров.

Список товаров для контроля

Сергей Миронов считает целесообразным создать специальный перечень позиций, по которым ФАС России сможет отслеживать ценовую динамику в период повышенного спроса. В него могут войти продукты питания, товары для детей, непродовольственная продукция массового потребления, а также туристические и развлекательные услуги.

Этот список парламентарий предложил условно назвать "новогодним набором", подчеркнув, что именно эти категории традиционно дорожают в конце года.

Политик напомнил, что в общественной практике уже закрепилось понятие "борщевой набор", который используют как ориентир для оценки стоимости продуктовой корзины и инфляции. По его словам, аналогичным образом в стране фактически сложился и "новогодний набор".

Надзор за торговыми наценками

По оценке Сергея Миронова, значительная часть товаров с праздничным спросом сосредоточена у крупных сетевых продавцов и онлайн-площадок. При этом рост цен на них в декабре часто опережает общий уровень инфляции. В этой связи лидер партии указал на необходимость усиленного внимания со стороны ФАС России.

"Справедливая Россия" предлагает ведомству расширить мониторинг цен в предпраздничный период, чаще применять меры предупреждения и предостережения в отношении торговых компаний, а также выявлять случаи непропорционального увеличения наценок. Отдельный акцент, по мнению партии, следует сделать на анализе акций, программ лояльности и специальных предложений, которые могут использоваться для маскировки повышения цен.

Предновогодние скачки цен особенно ощутимы для жителей регионов, отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

«На протяжении многих лет мы наблюдаем, как крупные торговые сети и спекулянты используют ажиотаж, связанный с новогодними праздниками, чтобы необоснованно взвинтить цены на продукты первой необходимости, подарки и товары длительного пользования. Для жителей Алтайского края, где доходы зачастую ниже среднероссийских, такой скачок цен становится серьезным ударом по семейному бюджету», – подчеркнул Александр Терентьев.