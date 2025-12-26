Социалисты призывают ввести налоговый вычет на аренду жилья для некоторых граждан

Он не должен превышать 50% от средней рыночной стоимости аренды

26 декабря 2025, 17:11, ИА Амител

Арендная квартира / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья для социально уязвимых граждан.

В своем обращении политик акцентировал внимание на том, что для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семей необходимо предоставить возможность возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с расходов на аренду жилья. Однако сумма вычета не должна превышать 50% от средней рыночной стоимости аренды в соответствующем регионе.

Миронов подчеркнул, что аренда жилья – значительная нагрузка для многих граждан, особенно для иногородних студентов и семей с детьми. Часто люди тратят большую часть доходов на аренду и коммунальные услуги, после уплаты которых практически не остается на еду и другие нужды. По данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет около 91 тыс. рублей в месяц, в то время как стоимость квадратного метра жилья в новостройках достигает 171,1 тыс. рублей, что делает аренду для многих непосильной.

Александр Терентьев, депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов, отметил, что владельцы жилья, получающие доход от аренды, зачастую не платят налоги или платят их в минимальном размере, в то время как арендаторы несут основные расходы. Он считает, что введение налогового вычета для арендаторов – это не расточительство, а разумная поддержка, которая поможет многим семьям, не имеющим возможности позволить себе ипотеку или покупку жилья.

«Это поможет снизить финансовую нагрузку на работающие семьи и тех, кто только начинает свой путь. Жилищный вопрос должен решаться в пользу тех, кто в нем нуждается, а не только в пользу рантье», – подчеркнул Александр Терентьев.