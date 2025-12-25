Социалисты призвали усилить контроль за продажей пиротехники в новогодние праздники

Некачественная продукция и ее неправильное использование ежегодно приводят к травмам

25 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

В преддверии новогодних и рождественских праздников председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усилить контроль за продажей пиротехнических изделий. Политик акцентировал внимание на растущем числе несчастных случаев, связанных с некачественной пиротехникой и неумелым обращением с фейерверками, которые ежегодно приводят к травмам и ожогам.

Пиротехнические изделия можно найти повсеместно: в крупных торговых сетях, интернет-магазинах и специализированных точках продаж.

Однако, как отмечают представители партии, порой фейерверки продают даже несовершеннолетним, а многие товары не имеют сертификатов соответствия или инструкции на русском языке. В некоторых случаях пиротехнику пытаются продать прямо на улицах, несмотря на возможные штрафы. По словам Сергея Миронова, если случается трагедия, найти продавцов таких товаров часто невозможно.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев также прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо усилить контроль за сертификацией пиротехники и проводить регулярные рейды.

«В преддверии новогодних праздников, когда спрос на фейерверки резко возрастает, безопасность наших граждан, особенно детей, должна стать абсолютным приоритетом. Несоблюдение правил хранения, продажи и использования пиротехники приводит к трагическим последствиям – пожарам, ожогам и увечьям. Необходимо активизировать рейды и не просто штрафовать нарушителей, а максимально усложнить доступ недобросовестных продавцов к рынку и обеспечить строжайший контроль за сертификацией каждой единицы товара», – заключил Александр Терентьев.

И добавил, что безопасность людей – важнейшая обязанность государства, и все усилия должны быть направлены на минимизацию рисков в период новогодних праздников.