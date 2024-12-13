Соцсети: в одной из маршруток Барнаула проезд подорожает до 45 рублей

Повышение цены произойдет с 19 декабря

13 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Объявление о подорожании проезда в маршрутке № 27 / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле подорожает проезд в маршрутке № 27 до 45 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Подслушано Барнаул".

"С 19 декабря 2024 года на 27 маршруте стоимость проезда и багажа будет составлять 45 рублей", - говорится в объявлениях, появившихся в автобусах.

Ранее на этой неделе власти краевой столицы "настоятельно рекомендовали" не повышать проезд до 45 рублей некоторым перевозчикам. В мэрии подчеркнули, что поднятие стоимости билета на 10 рублей существенно для горожан.

Барнаульцы до этого сообщали, что проезд также подорожает в маршрутке № 144.

Отметим, что маршруты № 27 и 144 — нерегулируемые. На этих маршрутах не требуется согласование нового тарифа с администрацией города.