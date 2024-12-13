Соцсети: в одной из маршруток Барнаула проезд подорожает до 45 рублей
Повышение цены произойдет с 19 декабря
13 декабря 2024, 12:25, ИА Амител
В Барнауле подорожает проезд в маршрутке № 27 до 45 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Подслушано Барнаул".
"С 19 декабря 2024 года на 27 маршруте стоимость проезда и багажа будет составлять 45 рублей", - говорится в объявлениях, появившихся в автобусах.
Ранее на этой неделе власти краевой столицы "настоятельно рекомендовали" не повышать проезд до 45 рублей некоторым перевозчикам. В мэрии подчеркнули, что поднятие стоимости билета на 10 рублей существенно для горожан.
Барнаульцы до этого сообщали, что проезд также подорожает в маршрутке № 144.
Отметим, что маршруты № 27 и 144 — нерегулируемые. На этих маршрутах не требуется согласование нового тарифа с администрацией города.
12:36:44 13-12-2024
а слабо игнорировать этих мироедов?
12:37:18 13-12-2024
я так понимаю, что власть в городе принадлежит перевозчикам и строителям?
13:32:51 13-12-2024
перевозчик частник, сам себе хозяин. в Новосибе к примеру много маршруток по 50р ездят.но там мощное муниципальное АТП , где цены регулирует власть и много новых больших автобусов. Чего к сожалению нет в Брн. То есть нет альтернативы и если каждый частник поднимет цену, то по сути все равно придется платить, ну либо пешком.
14:04:31 13-12-2024
На фоне рекордного роста доходов , это ссущие копейки
14:38:36 13-12-2024
О чем инФА?? Подтверждается?! НЕПОНЯТНО!
14:41:47 13-12-2024
Перевод на карту Оzon водителю, а лучше сразу с чаевыми.
15:38:27 13-12-2024
Гость (14:41:47 13-12-2024) Перевод на карту Оzon водителю, а лучше сразу с чаевыми. ... А к носу этому водителю не надо?
17:23:49 13-12-2024
Гость (15:38:27 13-12-2024) А к носу этому водителю не надо?... можно, но вроде пока к носу подводят пассажирам
15:32:57 13-12-2024
Видно сразу, что послушали Курышина(((((((((((
16:03:57 13-12-2024
Я как то стояла и ждала 27 маршрут 40 минут на старом базаре, в то время как они все столпились на конечной, я их не только по приложению видела, но и в реальности, как они в ту стороны едут, а обратно нет. Что это было, забастовка? Если бы им нужны были деньги, то они бы вышли на маршрут.
17:24:09 13-12-2024
Гость (16:03:57 13-12-2024) Я как то стояла и ждала 27 маршрут 40 минут на старом базаре... Значит обед по расписанию был
16:16:25 13-12-2024
Самое обидное что сколько не будут добавлять а как была грязь в салонах и перевод на карту так это и остается. Где власть?
17:08:38 13-12-2024
гость (16:16:25 13-12-2024) Самое обидное что сколько не будут добавлять а как была гряз... для диванных аналитиков сами то пробовали работать ? идите в мэрию закалючайте договор и покажите как надо
17:45:35 13-12-2024
Всегда только нюни и глупость(ходить пешком и т.п.) в комментариях, а прийти всем вместе в мэрию и попросить объяснить из каких дополнительных доходов нужно оплачивать эти дополнительные расходы? никому в голову не приходит?
05:02:41 14-12-2024
А нас в мэрию пустят? Сходите. Вызовут полицию и увезут за саботаж. Когда не знаете как работает мэрия не говорите. Пусть мэр проедет в 35 или 53 автобусе в дерьме, в котором сейчас приходится ездить. Свиньи в лучших условиях содержатся чем мы ездим. А обувь тоже не малых денег стоит.
17:05:15 14-12-2024
гость (05:02:41 14-12-2024) А нас в мэрию пустят? Сходите. Вызовут полицию и увезут за с... один придет, не пустят а тысяча придет в мэрию пригласят и чаю предложат, а пять тысяч придет, билеты подешевеют и коммунальные пересчитают, надо только победить в себе раба.