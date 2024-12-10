"В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей"

В администрации города подчеркнули, что поднятие стоимости проезда на 10 рублей существенно для барнаульцев

10 декабря 2024, 14:14, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прошла встреча с перевозчиками, работающими на маршрутах № 18, 27, 144 по нерегулируемым тарифам, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе в комитет по дорожному хозяйству поступило уведомление от перевозчиков указанных маршрутов о повышении проезда до 45 рублей с 16 декабря.

В ходе встречи перевозчики заявили, что планируемое повышение связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы. Также они отметили, что необходимо повысить зарплату для привлечения водителей и механиков.

Перевозчики предупредили, что "отсрочка поднятия цен приведет к увеличению проблем работы маршрутов на линии".

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин подчеркнул, что данные маршруты востребованы у жителей города.

"Поднятие цены за проезд на 10 рублей существенно для барнаульцев. Нужно проработать все возможные варианты решения кадровой и других проблем", – обратился он к перевозчикам.

Курышин настоятельно рекомендовал отложить принятие решения о повышении стоимости проезда и учитывать интересы жителей города, а не руководствоваться только экономической целесообразностью.

Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.