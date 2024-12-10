В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей
В администрации города подчеркнули, что поднятие стоимости проезда на 10 рублей существенно для барнаульцев
10 декабря 2024, 14:14, ИА Амител
В администрации Барнаула прошла встреча с перевозчиками, работающими на маршрутах № 18, 27, 144 по нерегулируемым тарифам, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе в комитет по дорожному хозяйству поступило уведомление от перевозчиков указанных маршрутов о повышении проезда до 45 рублей с 16 декабря.
В ходе встречи перевозчики заявили, что планируемое повышение связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы. Также они отметили, что необходимо повысить зарплату для привлечения водителей и механиков.
Перевозчики предупредили, что "отсрочка поднятия цен приведет к увеличению проблем работы маршрутов на линии".
Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин подчеркнул, что данные маршруты востребованы у жителей города.
"Поднятие цены за проезд на 10 рублей существенно для барнаульцев. Нужно проработать все возможные варианты решения кадровой и других проблем", – обратился он к перевозчикам.
Курышин настоятельно рекомендовал отложить принятие решения о повышении стоимости проезда и учитывать интересы жителей города, а не руководствоваться только экономической целесообразностью.
Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.
14:19:01 10-12-2024
# Рука-лицо #
14:21:34 10-12-2024
Я разрешаю поднимать цены и на проезд, и на ЖКХ и на всё!
Я считаю если мы сравняемся с Москвой, то зарплаты станут московскими и возможно детям войны(1945г) сделают как в Москве выплаты в размере 6000 рублей ежемесячно!
14:23:14 10-12-2024
Они послушали Курышина, и настоятельно подняли тариф.............))
14:27:45 10-12-2024
А что скажет антимонопольная служба на это?
14:34:02 10-12-2024
Гость (14:27:45 10-12-2024) А что скажет антимонопольная служба на это?... Она скажет: аамммээммм кх кх ну вот.... И даже если, вам послышится другое, смысл будет такой
19:34:11 10-12-2024
Гость (14:27:45 10-12-2024) А что скажет антимонопольная служба на это?... Скажет, что у нас нет монополиста в пассажирских перевозках. Не путай теплое с мягким болезный.
05:50:19 11-12-2024
Гость (14:27:45 10-12-2024) А что скажет антимонопольная служба на это?... Обидятся и промолчат.
14:35:07 10-12-2024
"В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей"
- А то что? - ответили перевозчики.
14:36:51 10-12-2024
Оставьте в покое маршрутки, пусть повышают ценник, оставляют только сидячие пассажирские места. Верните полноценный городской транспорт в Барнаул. У полноразмерных автобусов и маршруток разные потребители
14:43:01 10-12-2024
Гость (14:36:51 10-12-2024) Оставьте в покое маршрутки, пусть повышают ценник, оставляют... У общественного транспорта одни потребители. Им надо уехать из точки А до точки Б. Может быть и с пересадкой.
14:51:18 10-12-2024
Гость (14:36:51 10-12-2024) Оставьте в покое маршрутки, пусть повышают ценник, оставляют... "У полноразмерных автобусов и маршруток разные потребители" - может изначально так и было. но когда антоша покосил все "дублирующие" маршруты - разницы нет. из некоторых районов можно уехать только на маршрутке
14:47:09 10-12-2024
Штрафовать ежедневно эти маршрутки, перестанут выпендриваться с поднятием цен. Но для этого надо иметь стальные ....
19:26:06 10-12-2024
гость (14:47:09 10-12-2024) Штрафовать ежедневно эти маршрутки, перестанут выпендриватьс... Властям надо было освободить помещение на Калинина 73 под купленные автобусы, вот и штрафовали 29, а потом вовсе закрыли.
14:47:23 10-12-2024
Разорвать контракт в одностороннем порядке
Подписать с новыми
А старые у себя по гаражу пусть с новыми ценниками катаются
15:41:13 10-12-2024
Гость (14:47:23 10-12-2024) Разорвать контракт в одностороннем порядке Подписать с н... А вот нет новых, в чем и в том числе и повод для поднятия цен
23:38:25 10-12-2024
Гость (14:47:23 10-12-2024) Разорвать контракт в одностороннем порядке Подписать с н... Старые по два ляма отстегнули на входе и ушли молча бесплатно с благодарностью
15:15:37 10-12-2024
Чем такие как на 18 маршруте полупокеры работают, лучше совсем разогнать и закрыть этот маршрут.
15:27:08 10-12-2024
Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро . В других регионах администрация доплачивает перевозчикам , что бы закрыть фин потери ,а у нас нет поэтому вся налоговая и финансовая нагрузка ложиться на перевозчика .
15:47:45 10-12-2024
Гость (15:27:08 10-12-2024) Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро ... Есть же в Барнауле муниципальные №10. Что, тоже на дотации? Или всё же выгоду приносят?
18:14:05 10-12-2024
Гость (15:47:45 10-12-2024) Есть же в Барнауле муниципальные №10. Что, тоже на дотации? ... "Десятке" не дают работать на Ленинском проспекте вечером в час пик. После 18-00 люди в центре выходят с работы на остановки - на Ленинском один автобус этого маршрута уезжает уже с остановки "Дом Союзов", дальше - приезжающие к Речному вокзалу несколько "десяток" просто проезжают мимо остановок, люди мерзнут и думают: как же там дела с дотациями на 10-ом маршруте?..
21:45:22 10-12-2024
Гость (18:14:05 10-12-2024) "Десятке" не дают работать на Ленинском проспекте вечером в ... А с чем это связано, что в час пик 10ки не на линии?
15:51:49 10-12-2024
Гость (15:27:08 10-12-2024) Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро ... Потому что там перевозчики работают в белую, а не переводом по номеру телефона
16:01:48 10-12-2024
Гость (15:27:08 10-12-2024) Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро ... администрации работать надо, ни свои интересы решать, тогда инебудет таких перевозчиков. Ведь посмотрите , они что хотят то творят. Штраф водиле за уход с маршрута или невыход 500 р. Смех да итолько . Захот закурил в газельке, захотел женщину( мужиков боятся) обматерил. Ушлепки.
09:31:41 12-12-2024
Александр (16:01:48 10-12-2024) администрации работать надо, ни свои интересы решать, тогда ... "мне будет"- это где?
12:55:26 11-12-2024
Гость (15:27:08 10-12-2024) Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро ... И потому они, бедные, несут взятки заммэра, чтобы им и дальше разрешили себе в ущерб работать, так?
01:36:26 12-12-2024
Гость (12:55:26 11-12-2024) И потому они, бедные, несут взятки заммэра, чтобы им и дальш... Это точно, тариф прозвучал выше
15:10:47 16-12-2024
Гость (15:27:08 10-12-2024) Новых нет как вы понять не можете будем пешком ходить скоро ... Смех, какая финансовая нагрузка? Вы о чем? Вы у перевозчиков официально устроенных водителей видели (сколько их по штатному расписанию и официально устроенных) и какова их зп? И билеты в маршрутках дают, да? Они налоги с нала платят?
15:31:57 10-12-2024
Теперь будем посмотреть, ЧТО для перевозчиков слово Курышина.
15:57:33 10-12-2024
Гость (15:31:57 10-12-2024) Теперь будем посмотреть, ЧТО для перевозчиков слово Курышина... Авторитет или нет)))
16:05:16 10-12-2024
Если бизнес нерентабельный то он закрывается или банкротится , так что на пора вспомнит про лошадей
16:21:48 10-12-2024
Гость (16:05:16 10-12-2024) Если бизнес нерентабельный то он закрывается или банкротится... Хорошая лошадь, стоит дороже газельвагена... И я не про арабских скакунов.
17:06:24 10-12-2024
Гость (16:05:16 10-12-2024) Если бизнес нерентабельный то он закрывается или банкротится... Они только и ноют бизнес нерентабельный. Самих палкой невыгониш. Смотрите уже 6мес. 18 маршрут немогут забрать. А они ,сами кое как работают и другим неотдают. Байки это все, деньги там хорошие крутятся , поэтому с налички и неслазят
11:29:06 11-12-2024
Александр (17:06:24 10-12-2024) Они только и ноют бизнес нерентабельный. Самих палкой невыго... "Они только и ноют бизнес нерентабельный. Самих палкой невыгониш. " - И парой палок тоже...
16:09:33 10-12-2024
Призывает использовать не рыночные методы урегулирования в отрасли, которую сами же отдали в руки рынка, якобы для рыночного урегулирования вопроса. Заплатит народ короче.
16:09:38 10-12-2024
Всего лишь поставьте валидаторы или терминалы в маршрутки, а то переводим на карты даже не водителей,а левых теток. Во первых это уход от налого. Во вторых сокрытие доходов
16:25:37 10-12-2024
Рысь (16:09:38 10-12-2024) Всего лишь поставьте валидаторы или терминалы в маршрутки, а... А это плюс ещё дополнительные расходы
18:23:04 10-12-2024
машину купите да ездите. работайте в шаговой доступности от дома. переезжайте ближе к работе. Ну варианты ж, их мильон
22:09:21 10-12-2024
Гость (18:23:04 10-12-2024) машину купите да ездите. работайте в шаговой доступности от ... найти работу рядом с домом- это было мое лучшее решение в жизни. это реальный кайф, когда вышла и через 10-15 мин уже на месте. машина сразу нафик не нужна стала, а когда нужно съездить на другой конец города, такси всегда под рукой.
18:39:32 16-12-2024
Гость (18:23:04 10-12-2024) машину купите да ездите. работайте в шаговой доступности от ... А у вас кто-то просил совета?!?))) Или может вы спонсором на покупку автомобилей будите.???
18:43:56 10-12-2024
Правильно и делаютАвтобусы не могут на воде ездить.Адмистрация попросила бы лучше не подымать цены на топливо .
21:03:27 10-12-2024
Антонио (18:43:56 10-12-2024) Правильно и делаютАвтобусы не могут на воде ездить.Адмистрац... по вашему что соляра на 30% подялась?
19:10:25 10-12-2024
В баку нет проблем с оплатой в общественном транспорте. И считаю самый быстрый транспорт. (по выделенке).
19:20:50 10-12-2024
Горожанам пора перестать надеяться на совесть перевозчиков и "доброго" дядю в администрации, пора высказать свое отношение к этому на площади, да и к коммунальным тарифам также.
19:45:42 10-12-2024
Поднятие цен за проезд это фигня.((((((((((((((((((((( Как бы не ругались.
В некоторых транннваях появились дяденьки-кондукторы, которые не просто обилечивают пассажиров, но и...
- Ты далеко едешь?
- Не очень. А что?
И происходит следующее: "кондуктор" берёт деньги и всё.
На вопрос: - А билет? Он с ворчанием даёт билет и тут же добавляет: - Когда выйдешь отдашь билет?((((
Капец.((((((( Новый способ "заработка".((((((((((((((((((((((
19:49:04 10-12-2024
Когда уже поймете, что мы находимся в аппендиксе страны-не очень нужный орган, и всем пофиг на вас! Бултыхайтесь, бейте лапками, только вы не в сливках совсем.
20:01:58 10-12-2024
Гость (15:51:49 10-12-2024) Потому что там перевозчики работают в белую, а не переводом ... В 27 маршруте нет терминалов, большинство людей за проезд переводят на личные счета или на оператора связи, пора закрывать этот беспредел, я то им всё денег на хватает этим перевозчикам
20:08:10 10-12-2024
хватит кормить уже перевозчиков, транспорт должен муниципальным быть
21:19:11 10-12-2024
Пора покупать жигуль 6ку, мне кажется дешевле обойдется этих перевозчиков. +Мобильность.
22:11:04 10-12-2024
Гость (21:19:11 10-12-2024) Пора покупать жигуль 6ку, мне кажется дешевле обойдется этих... ну-ну, "мобильность" в пробках- отдельный вид мазохизма))
22:59:46 10-12-2024
Элен без ребят (22:11:04 10-12-2024) ну-ну, "мобильность" в пробках- отдельный вид мазохизма))... Так сейчас везде "стояки" на дорогах. Даже на пресловутых "выделенках". Камеры не работают, экипажей ГАИ днем с огнем не найдешь. Но лучше одному медленно ехать сидя, чем так же медленно ехать, но стоя и упираясь носом в чью то подмышку.
22:34:26 10-12-2024
А что вы все ноете плохой тот или этот колхоз дело добровольное не нравится не езди купи машину и гоняй . Почему вы решили что вам кто то должен кто из перевозчиков у вас занимал??? Что то не нравится возьмите 100лямов кредит купи автобусы и возите бесплатно 🤦♂️
23:34:01 10-12-2024
Аналогичная новость гуляет в Новосибирске но там речь о 40 рублях. Может там администрация города иначе работает, что там просят на пятерку меньше нашего? А?
12:23:12 11-12-2024
Друг работает на автобусе, ездит по краю. Зарплата 100т.рублей, но водителей не хватает. И с маршруток никто не переходит к ним. Почему? Может потому, что у них получается больше и они по привычке просто ноют.
09:38:36 12-12-2024
Гость (12:23:12 11-12-2024) Друг работает на автобусе, ездит по краю. Зарплата 100т.рубл... не все готовы шнырять по краю.
рядом с домом как-то уютнее...