Барнаульские перевозчики собираются повысить цены на проезд
Цены на маршрутах могут достигнуть 45 рублей
09 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Барнаульцы заявили, что цены за проезд на некоторых городских маршрутах повысят с 16 декабря, сообщает Barnaul 22. Речь идет о маршрутках № 27 и 144.
"С 16 декабря повышение стоимости проезда на 27-м маршруте. Объявления с утра на маршрутах развешаны";
"Сегодня в маршрутке № 144 в 07:55 прочла объявление о повышении стоимости с 16 декабря 2024 г. До 45 рублей!" – сообщают очевидцы.
Также горожане отмечают, что с учетом предыдущего и последующего повышений стоимости проезд может подорожать почти на 50%. Отметим, что данные транспортные маршруты – нерегулируемые (на этих маршрутах не требуется согласование нового тарифа с администрацией Барнаула).
10:37:00 09-12-2024
А как перевозщикам откаты отбивать по другому?
Пусть пассажиры посоветуют. И не ноют.
12:29:11 09-12-2024
Гость (10:37:00 09-12-2024) А как перевозщикам откаты отбивать по другому?Пусть пасс... Пассажиры посоветуют следить за состоянием транспорта вести себя водителям прилично. Вести автобус а не трындеть по телефону. И сделать терминалы для оплаты картой чтоб прозрачная их бухгалтерия была. А то сервиса ноль а оплату требуют
10:37:05 09-12-2024
И это перед выборами градоначальника
11:03:06 09-12-2024
Гость (10:37:05 09-12-2024) И это перед выборами градоначальника... И что с того? Или возмущённые депутаты выберут вам "правильного" градоначальника? Как наивно!....
12:58:46 09-12-2024
Гость (10:37:05 09-12-2024) И это перед выборами градоначальника...
Разве мы имеем право выбирать градоначальника? Вообще никакой связи нет
10:37:32 09-12-2024
Кула смотрят власти края?
12:01:58 09-12-2024
Итит (10:37:32 09-12-2024) Кула смотрят власти края? ... В наш карман
10:37:33 09-12-2024
Такие меры должны позволить поднять зарплату сотрудникам и обновить автопарк. Всё в рамках инфляции
10:40:40 09-12-2024
Гость (10:37:33 09-12-2024) Такие меры должны позволить поднять зарплату сотрудникам и о...
каждый год говорят про обновление, а по факту...
12:42:26 09-12-2024
Гость (10:37:33 09-12-2024) Такие меры должны позволить поднять зарплату сотрудникам и о... а в прошлый раз на сколько повысили?
13:17:09 09-12-2024
Гость (10:37:33 09-12-2024) Такие меры должны позволить поднять зарплату сотрудникам и о... Смешно сказали....
17:56:14 09-12-2024
Гость (10:37:33 09-12-2024) Такие меры должны позволить поднять зарплату сотрудникам и о... А кто людям поднимет зарплату и пенсию
, пенсионерам вообще копейки платят, а как жить
10:43:06 09-12-2024
27 самый скотский маршрут. В смысле обслуживания. Валидаторов нет, вот теперь и цены задирают. Интересно, заносят каму-нибудь?
10:45:04 09-12-2024
то есть перевозчик может установить любую цену, какая ему понравится? а чо не 145?
10:57:07 09-12-2024
В Новосибирске поездка на метро — 35 ₽. Даже при том, что функционирование метро обходится дороже, как-то хватает этих 35 ₽
20:17:34 09-12-2024
Гость (10:57:07 09-12-2024) В Новосибирске поездка на метро — 35 ₽. Даже при том, что фу... ну они же отбивают за счет пассажиров стоимость каждый день, берут же где-то деньги на дальнейшую поддержку
18:28:06 15-12-2024
Гость (20:17:34 09-12-2024) ну они же отбивают за счет пассажиров стоимость каждый день,... Только в Москве метро отбивает свою стоимость
10:58:33 09-12-2024
На 27 работает Бесчатный...
Ни на что не намекаю
11:03:50 09-12-2024
Все нажраться никак не могут. Убитый транспорт, хамло водятлы, конечно же надо поднять еще цены, з/платы что ли кому то мало подняли.
11:05:03 09-12-2024
А почему на эти маршруты не ставят регулируемых перевозчиков? Вопрос о коррупции возникает сам собой...
11:08:22 09-12-2024
27 принимают оплату на телефон водителя, часто карту озона.а потом у них сальдо с бульдо не сходится
11:18:58 09-12-2024
Слов цензурных просто нет
11:45:49 09-12-2024
А у нас кроме проезда в транспорте цены ни на что больше не повысились? За сливочное масло зацепились. А всё остальное не в счёт? Цены повысились и ещё повысятся на ВСЁ. Почему? С первого раза догадайтесь,не маленькие.
12:40:11 09-12-2024
Гость (11:45:49 09-12-2024) А у нас кроме проезда в транспорте цены ни на что больше не ... Сливочное масло, кстати, в основном в прежней цене, подняли лишь некоторые производители. Похоже, их товар будет залеживаться на полках. Постоянно анонсируют повышение цен на какую-то группу товаров. Этот нехитрый маркетинговый ход увеличивает потребительскую активность. Люди начинают запасать продукты. Тратят денег больше, чем планировали, надеясь закупить по старым ценам.
12:24:55 09-12-2024
В 144 маршруте всегда грязь. Нет терминала для оплаты. Деньги переводом принимают, водители курят. И за что там столько денег платить? 45 рублей чтобы проехать в немытой никогда маршрутке.
12:45:04 09-12-2024
144 о-очень востребованный маршрут, в любое время идет битком! Крайне необходимо поставить на него муниципального перевозчика с большими автобусами и продлить маршрут до Правобережного Лемана. Краевые власти, да сделайте же что-то для людей!
13:20:54 09-12-2024
И повысят. Вряд кто-то захочет катать пассажиров без максимальной выгоды.
13:24:37 09-12-2024
Так называемая проба пера.Сейчас посмотрят,как люди отреагируют(в нашем случае никак),и с нового года такой ценник будет на всех маршрутах.
13:39:13 09-12-2024
Проба пера.И на других маршрутах так же.За то,что руководство города и края не решает проблем,всегда расплатятся люди
13:42:47 09-12-2024
Позор влатям города и края. В сфере перевозок бардак. Отдали маршруты в руки тем, кто больше вам в карман положил. На том же 6 машруте, автобусы убитые, касс нет для оплаты, водители матом с людьми разговаривают
14:49:32 09-12-2024
Ну, зделал, бы 50 руб. Тогда и посвободнее ездить на работу можно. Отсеялось, бы ненужных пассажиров. За 50, понапрасну никто не поедет,
15:25:33 09-12-2024
Вот люди, у которых проездной, на вотэтомвсем не ездят. Вот и вы их в игнор. Пусть порожняком с несколькими игорями ездят.
15:54:42 09-12-2024
Нужно новый конкурс объявлять, Главного транспортники сажать и так при каждом повышении стоимости проезда
16:04:00 09-12-2024
Пассажиры! Давайте фотографировать объявления о переводах и повышении платы на 30% да отправлять на сайт Прямой линии Путина. Чем больше, тем лучше!
18:00:31 09-12-2024
Пенсию повышают на копейки, а цены растут на всё гораздо быстрее и как жить, кого-нибудь это волнует
18:55:09 09-12-2024
Алекс, (18:00:31 09-12-2024) Пенсию повышают на копейки, а цены растут на всё гораздо бы... Юань дорожает, за газ и нефть только через один банк оплата по всему миру. В общем, стабильности в мире мало. Ну! Вы чо?!))))
20:23:41 09-12-2024
Скажите, где у нас хорошо? В 2030 году?
20:30:46 09-12-2024
Снимут губернатора, поставят Милонова или Вассермана. Проголосуют 78%.
08:46:51 10-12-2024
Повышают,чтобы штрафы было с чего платить?
10:23:50 10-12-2024
Сколько гневных комментариев. А ведь получили, что хотели. И не побежишь никуда- отсутствие знаний, незнание второго языка, никакого представления о законах, эх...
17:36:58 10-12-2024
144 маршрут подключен к безналичной оплате, если терминала нет это проблема перевозчика, не пассажира. Не в коем случае не кидайте им деньги на карту, нет терминала - проезд бесплатный
10:53:26 12-12-2024
Интересные люди и интересные у вас комментарии. Особенно поржал над "Куда смотрят краевые власти?" - Ответ: "В наш карман"))