Барнаульские перевозчики собираются повысить цены на проезд

Цены на маршрутах могут достигнуть 45 рублей

09 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцы заявили, что цены за проезд на некоторых городских маршрутах повысят с 16 декабря, сообщает Barnaul 22. Речь идет о маршрутках № 27 и 144.

"С 16 декабря повышение стоимости проезда на 27-м маршруте. Объявления с утра на маршрутах развешаны";

"Сегодня в маршрутке № 144 в 07:55 прочла объявление о повышении стоимости с 16 декабря 2024 г. До 45 рублей!" – сообщают очевидцы.

Также горожане отмечают, что с учетом предыдущего и последующего повышений стоимости проезд может подорожать почти на 50%. Отметим, что данные транспортные маршруты – нерегулируемые (на этих маршрутах не требуется согласование нового тарифа с администрацией Барнаула).

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина