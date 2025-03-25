Содержание переговоров РФ и США не будет "публичиться", заявил Песков
Делегации уже направили доклады руководству обеих стран
25 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Содержание переговоров делегаций России и США не будет обнародовано, поскольку стороны провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", – сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что представленные делегациями доклады анализируются, и говорить "о каком-то понимании" можно будет позже.
При этом ранее сообщалось, что совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00 по московскому времени.
Напомним, переговоры России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате. Известно, что они продлились около 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
19:15:59 25-03-2025
А что-ж так-то? Трамп же наш!
Или уже не наш и нам просто не хотят говорить некоторые неприятные детали?
09:09:16 26-03-2025
Гость (19:15:59 25-03-2025) А что-ж так-то? Трамп же наш!Или уже не наш и нам просто... Трамп же наш! --- так только Трамп, а против него пол США не наших либералов и почти вся Европа. Один Трамп не вывозит
12:57:48 26-03-2025
Гость (19:15:59 25-03-2025) А что-ж так-то? Трамп же наш!Или уже не наш и нам просто... мы люди маленькие/политикой не интересуемся/там наверху виднее/все уже за нас решили/кто если не он...и т.д.
20:40:18 25-03-2025
Вчера все мозги с этими пернговорами вынесли ,как поели,как попили ...
09:06:50 26-03-2025
не будет "публичиться" --- то, что "публичится" оптимизма пока не вызывает