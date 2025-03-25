Содержание переговоров РФ и США не будет "публичиться", заявил Песков

Делегации уже направили доклады руководству обеих стран

25 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Содержание переговоров делегаций России и США не будет обнародовано, поскольку стороны провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", – сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что представленные делегациями доклады анализируются, и говорить "о каком-то понимании" можно будет позже.

При этом ранее сообщалось, что совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00 по московскому времени.

Напомним, переговоры России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате. Известно, что они продлились около 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.