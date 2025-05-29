Парламентарии доклад приняли, однако одна фракция воздержалась от голосования

29 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Губернатор Томенко на отчете / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с ежегодным докладом об итогах работы краевых властей за 2024 год на 41-й сессии АКЗС 29 мая. Депутаты отчет поддержали, однако одна фракция все же воздержалась от голосования. За что народные избранники хвалили и критиковали отчет губернатора – в материале amic.ru.

"Цифры достойные". Что сказали в ЛДПР?

Фракция ЛДПР отчет губернатора приняла. Ее председатель Владимир Семенов отметил, что ключевые цифры за 2024 год, представленные в докладе губернатора, фракция считает достойными, и правительство справилось с "дополнительными нагрузками", связанными с СВО.

Владимир Семенов/ Фото: amic.ru

Однако Семенов затронул вопросы, которые ЛДПР считает проблемными. Это финансирование спорта, реализация краевой адресной инвестиционной программы и капремонтов.

В пример привел статистику:

в 2023 году в Алтайском крае на реализацию адресной инвестиционной программы выделили 656 млн рублей (143 млн – из федерального бюджета, 483 млн – из краевого);

в 2024 году – 384 млн рублей (из федерального бюджета – 112 млн, из краевого – 249 млн);

в 2025 году – 455 млн рублей (из федерального бюджета – 278 млн, 171 млн – из краевого).

"Если так дальше пойдет, то мы доведем краевое финансирование по данному направлению по КАИП и капитальному строительству до нуля уже через два-три года", – отметил председатель фракции ЛДПР.

Также в ЛДПР вновь предложили освободить от налога на имущество спортивные организации. Это позволит создать условия для внебюджетного финансирования и развития спорта, считают в партии.

Семенов отметил, что инициатива "уже обсуждалась с тремя министрами спорта и одним министром финансов". Все назвали ее хорошей, однако дальше дело так и не пошло. Поэтому в завершении выступления Семенов попросил власти снова вернуться к этому вопросу.

Депутаты фракции ЛДПР в АКЗС / Фото: amic.ru

"Системная работа". Как оценила отчет "Справедливая Россия – За правду"?

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов в отчете губернатора увидел "системную работу правительства и органов власти". При этом он отметил, что "за определенным исключением люди жить лучше не стали, а цены росли".

По мнению фракции, власти нужно обратить внимание на проблемы:

неэффективное расходование бюджетных средств и контроль за ними;

отсутствие "внятной" кадровой политики и коррупция (справедливороссы отметили, что в регионе происходит "кадровая чехарда", и предложили проверять чиновников на детекторе лжи);

низкие зарплаты бюджетников (справедливороссы предложили продолжить повышать зарплаты бюджетникам, особенно в фиксированной части);

контроль за безнадзорными животными;

питание в школах и колледжах;

низкие стипендии;

доступность общественного транспорта;

льготы отдельным категориям граждан.

И все же фракция отчет поддержала, выразив надежду, что "совместная конструктивная работа позволит улучшить социальное положение края и его жителей".

Отчет губернатора/ Фото: amic.ru

"Минимум, который должны". Что сказали в КПРФ?

А вот фракция КПРФ от голосования воздержалась. Ее руководитель Андрей Кривов отметил, что результаты правительства нельзя оценить высоко, потому что это "минимум, который должны исполнять чиновники".

Кривов указал на демографическую ситуацию в регионе: население края сокращается, люди умирают и уезжают в другие регионы. Напомнил он и о дефиците медиков. В больницах не хватает каждого четвертого врача, подчеркнул он. При этом коэффициент смертности в регионе – один из самых высоких в России.

Говорил коммунист и о ликвидации ФАПов в сельских районах края. Фракция считает это неприемлемым, так как между некоторыми районами отсутствует транспортная связь.

Депутаты фракции КПРФ Антон Арцибашев и Андрей Кривов / Фото: amic.ru

Поднял он и вопрос о проблеме реализации реформы ТКО, которая "требует решительных мер".

При этом Кривов поблагодарил власти за то, что те пошли навстречу коммунистам по вопросам дополнительных выплат работникам скорой помощи и строительству школы в поселке Нагорном в Бийске.

"Есть успехи и проблемы". Что сказали "Коммунисты России"?

От "Коммунистов России" на отчете губернатора выступил депутат Владимир Козловский. Партия единогласно губернатора поддержала и отметила успехи в работе правительства. Однако Козловский выделил три проблемы. Первая – значительная неосвоенная сумма регионального бюджета. По словам депутата, анализ неисполнения бюджета отсутствует, при этом значимых причин для этого нет. Партия считает, что исполнение бюджета "должно стать главным в работе правительства".

Другие проблемы – это исполнение мусорной реформы, организация по вывозу ТКО, а также предстоящее повышение тарифов ЖКХ.

Виктор Томенко на отчете / Фото: amic.ru

"Конкретные достижения". Как отчет оценили в "Единой России"?

Правительство "работает системно и решает поставленные задачи", а его инициативы направлены на развитие региона, так оценили отчет в "Единой России".

Глава фракции ЕР Сергей Приб подчеркнул: край переживает "промышленную трансформацию", считается лидером в стране по строительству технопарков, в регион приходят инвесторы, предприятия ВПК продолжают укрупнения мощностей, строятся туристические объекты, проводятся крупные спортивные мероприятия и так далее.

Отчет показал, что Алтайский край последовательно и устойчиво движется вперед, несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, сообщил депутат АКЗС от "Единой России" Максим Банных.

"Особенно радует динамика в агропромышленном комплексе и промышленности, где мы уверенно входим в число лидеров по стране. Особо отмечу меры поддержки участников СВО и их семей: расширенные выплаты, помощь с трудоустройством, газификацией жилья. Виктор Петрович отметил, что "поддержка наших защитников, внимание и забота об их семьях, помощь тем, кто возвращается к мирной жизни, – это главный приоритет в работе всей системы публичной власти", – подчеркнул Максим Банных.

Максим Банных / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Депутат отметил, что губернатор уделил много внимания теме семьи и детей. В Год семьи "был реализован целый ряд мер поддержки многодетных и молодых родителей" – от выплат при рождении детей до помощи в приобретении жилья. И это важный шаг в сторону демографического роста и устойчивого развития, подчеркнул народный избранник.

"В целом отчет демонстрирует системный подход к развитию региона. Есть конкретные достижения, понятные цели и ясное понимание, куда мы движемся. Главное теперь – сохранить темп, усиливать обратную связь с жителями и обеспечивать, чтобы каждое принятое решение доходило до людей", – сказал он.

В "Единой России" посоветовали правительству уже начинать думать, как приспособить предприятия ВПК под мирные нужды. Также руководитель фракции ЕР напомнил о таких проблемах, как дефицит кадров, демография, поддержка предпринимателей в условиях высокой ключевой ставки, повышение престижа муниципальной службы.

Что думают об отчете "Новые люди"?

Почти во всех сферах отмечается рост показателей, в том числе увеличивается бюджет, привлекаются инвестиционные средства, растут объемы промышленного производства и в других отраслях, а край по многим позициям продолжает занимать лидирующие места в стране – так оценил итоги работы правительства руководитель фракции партии "Новые люди" в Барнаульской гордуме Никита Федюнин.

Никита Федюнин на отчете губернатора / Фото: amic.ru

Однако "Новым людям" в отчете не хватило "более конкретной проблематики и указаний на "болевые точки".

"Хотелось бы более откровенного диалога со стороны краевой власти и, может быть, более понятных перспектив и проработанных решений тех проблем, которые есть в регионе. К ним относятся развитие научного потенциала, ЖКХ, здравоохранение, а именно ситуация с дефицитом врачей, с оптимизацией амбулаторий и ФАПов. К сожалению, пока не просматривается улучшение ситуации для жителей региона, особенно сельских территорий. Есть и другие похожие проблемы, поэтому нам не хватило более откровенной, честной постановки проблематики и поиска путей решения этих вопросов", – отметил он.

По словам Федюнина, в итоге работа властей так или иначе будет отражаться "в настроении жителей региона и в улучшении реального качества жизни населения". Для этого, по его мнению, нужно "продолжать работу, причем опережающими темпами, с введением инноваций, новых стандартов и технологий, в том числе искусственного интеллекта".

В итоге отчет приняли?

Да. За него проголосовало 49 депутатов, против – 0, а воздержались 16 представителей КПРФ.