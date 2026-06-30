В сибирском регионе сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты
Причиной тому стал дефицит топлива
30 июня 2026, 16:26, ИА Амител
В Иркутской области сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты из-за топливного кризиса, сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
Приоритетное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) направили на субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе. В этих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляют на выполнение социально значимых транспортных обязательств пароходства с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов.
«Восточно-Сибирское речное пароходство приносит извинения за доставленные неудобства и уведомляет о готовности осуществить полный возврат денежных средств в ближайшее время, а также о рассмотрении возможности переноса рейсов на более позднюю дату при нормализации ситуации с обеспечением топливом», — написали на сайте компании.
20:14:05 30-06-2026
И запах дизеля в речном воздухе, и бурление за кормой Москвы 78
21:54:15 30-06-2026
Гость (20:14:05 30-06-2026) И запах дизеля в речном воздухе, и бурление за кормой Москвы... Бурление .овн?
09:07:41 01-07-2026
Акакий (21:54:15 30-06-2026) Бурление .овн?... Здорово,Федот,который не тот.
20:27:39 01-07-2026
Акакий (09:07:41 01-07-2026) Здорово,Федот,который не тот.... Привет, гаврила, договаривай.
20:46:37 30-06-2026
Пусть ездят помедленнее, сильно не газуют. Глядишь, и хватит
07:40:14 01-07-2026
Гость (20:46:37 30-06-2026) Пусть ездят помедленнее, сильно не газуют. Глядишь, и хватит... а еще можно все пассажирам весла раздать...
08:30:41 01-07-2026
Пассажирский речной транспорт скончался еще 30 лет назад. Хорошие были прогулки!
09:06:15 01-07-2026
Так у нас же нет дефицита?..
13:02:15 01-07-2026
Гость (09:06:15 01-07-2026) Так у нас же нет дефицита?.. ... Как это нет дефицита? У нас все есть, даже дефицит!