В сибирском регионе сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты

Причиной тому стал дефицит топлива

30 июня 2026, 16:26, ИА Амител

Теплоход на сибирской реке / Фото: amic.ru

В Иркутской области сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты из-за топливного кризиса, сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

Приоритетное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) направили на субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе. В этих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляют на выполнение социально значимых транспортных обязательств пароходства с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов.