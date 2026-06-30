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В сибирском регионе сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты

Причиной тому стал дефицит топлива

30 июня 2026, 16:26, ИА Амител

Теплоход на сибирской реке / Фото: amic.ru
Теплоход на сибирской реке / Фото: amic.ru

В Иркутской области сократят количество речных рейсов и повысят цены на билеты из-за топливного кризиса, сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве. 

Приоритетное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) направили на субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе. В этих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляют на выполнение социально значимых транспортных обязательств пароходства с сокращением регулярных и экскурсионных маршрутов.

«Восточно-Сибирское речное пароходство приносит извинения за доставленные неудобства и уведомляет о готовности осуществить полный возврат денежных средств в ближайшее время, а также о рассмотрении возможности переноса рейсов на более позднюю дату при нормализации ситуации с обеспечением топливом», — написали на сайте компании.

Сибирь Топливо
       

Комментарии 9

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Гость

20:14:05 30-06-2026

И запах дизеля в речном воздухе, и бурление за кормой Москвы 78

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Акакий

21:54:15 30-06-2026

Гость (20:14:05 30-06-2026) И запах дизеля в речном воздухе, и бурление за кормой Москвы... Бурление .овн?

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Акакий

09:07:41 01-07-2026

Акакий (21:54:15 30-06-2026) Бурление .овн?... Здорово,Федот,который не тот.

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Повсекакий

20:27:39 01-07-2026

Акакий (09:07:41 01-07-2026) Здорово,Федот,который не тот.... Привет, гаврила, договаривай.

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Гость

20:46:37 30-06-2026

Пусть ездят помедленнее, сильно не газуют. Глядишь, и хватит

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Гость

07:40:14 01-07-2026

Гость (20:46:37 30-06-2026) Пусть ездят помедленнее, сильно не газуют. Глядишь, и хватит... а еще можно все пассажирам весла раздать...

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Гость

08:30:41 01-07-2026

Пассажирский речной транспорт скончался еще 30 лет назад. Хорошие были прогулки!

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Гость

09:06:15 01-07-2026

Так у нас же нет дефицита?..

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Гость

13:02:15 01-07-2026

Гость (09:06:15 01-07-2026) Так у нас же нет дефицита?.. ... Как это нет дефицита? У нас все есть, даже дефицит!

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