Накануне на Солнце произошла мощная вспышка класса М, что привело к геомагнитным возмущениям

20 октября 2025, 18:10, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Согласно прогнозам исследователей, окончательное прекращение солнечной активности ожидается к 20 октября. Информация об этом появилась в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В публикации говорится, что состояние космической среды будет отличаться геомагнитным спокойствием с минимальной возможностью незначительных отголосков возмущений.

Днем ранее, 19 октября, на Солнце зафиксирована вспышка класса M, по силе – предпоследней мощности.

Ранжирование подобных событий происходит по уровню рентгеновского излучения и включает пять главных категорий: A, B, C, M и X. С каждым переходом к следующей категории интенсивность увеличивается десятикратно. Значительные вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигнув Земли, может вызвать геомагнитные бури.