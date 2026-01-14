Сотрудники МЧС помогли водителю, застрявшему в снежном перемете на Алтае

Спасатели вытащили автомобиль, после чего фура смогла продолжить движение

14 января 2026, 10:45, ИА Амител

Спасение водителя / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС помогли водителю грузового автомобиля, который оказался заблокирован в снежном перемете на одной из трасс Алтайского края. Инцидент произошел 13 января, когда на регион обрушились сильные метели и снегопады.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за интенсивного снегопада грузовик застрял в снежном перемете и не смог продолжить движение по трассе. Водитель был фактически отрезан от дальнейшего пути и нуждался в помощи.

На место выехали сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда. Используя специальное оборудование и трос, спасатели освободили автомобиль из снежного плена и обеспечили возможность продолжить движение.

«В результате происшествия водитель грузовика не пострадал. После завершения спасательной операции он смог самостоятельно продолжить путь», – отметили в ведомстве.

