Сотрудники МЧС помогли водителю, застрявшему в снежном перемете на Алтае
Спасатели вытащили автомобиль, после чего фура смогла продолжить движение
14 января 2026, 10:45, ИА Амител
Сотрудники МЧС помогли водителю грузового автомобиля, который оказался заблокирован в снежном перемете на одной из трасс Алтайского края. Инцидент произошел 13 января, когда на регион обрушились сильные метели и снегопады.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за интенсивного снегопада грузовик застрял в снежном перемете и не смог продолжить движение по трассе. Водитель был фактически отрезан от дальнейшего пути и нуждался в помощи.
На место выехали сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда. Используя специальное оборудование и трос, спасатели освободили автомобиль из снежного плена и обеспечили возможность продолжить движение.
«В результате происшествия водитель грузовика не пострадал. После завершения спасательной операции он смог самостоятельно продолжить путь», – отметили в ведомстве.
12:16:05 14-01-2026
Это их работа. Все равно что писать: Дворник подмел двор.
16:08:55 14-01-2026
Стас Пле (12:16:05 14-01-2026) Это их работа. Все равно что писать: Дворник подмел двор.... Дворники в Барнауле так себе дворы подметают, а снег убирают ещё хуже, так что не надо обесценивать работу МЧС.
16:07:22 14-01-2026
Молодцы ребята!
17:37:19 14-01-2026
Что такое "перемет"? По-русски правильно сказать : " снежный занос".
18:36:13 14-01-2026
Гость (17:37:19 14-01-2026) Что такое "перемет"? По-русски правильно сказать : " снежный... Знатоку русского языка:
Действие по значению гл. переметать, перемести.
Встречался когда нибудь чтобы дорогу переметало?
Перемет - снег, передвигаемый ветром и лежащий полосами поперёк дороги .
Пример: На отдельных участках дороги по западному побережью Сахалина снежные перемёты. достигали высоты 2,5—3 метров.