Барнаульские полицейские помогли водителю доехать до больницы

Мужчине стало плохо прямо на дороге

29 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Полицейские / Фото: ГУ МВД Алтайского края

В Барнауле полицейские помогли водителю добраться до больницы. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Согласно данным краевого ведомства, накануне патрульный экипаж в составе старших сержантов Александра Кладиева и Александра Устинова, направлялся к месту своей работы. На одном из перекрестков к ним обратилась встревоженная женщина, которая рассказала, что ее мужу внезапно стало очень плохо и необходима медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов приняли решение эскортировать автомобиль гражданки до ближайшего медучреждения. Применяя специальные проблесковые маячки и сирену, они обеспечили максимально быстрый и приоритетный проезд по дорогам города.

По прибытии в лечебное учреждение старшие сержанты помогли доставить пострадавшего мужчину к стойке регистрации и передали его медицинскому персоналу для оказания необходимой квалифицированной помощи.

Супруга выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь ее мужу, их оперативность, высокий уровень профессиональной подготовки и проявленное сочувствие в сложившейся непростой ситуации.