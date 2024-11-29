Сотрудники Минсоцзащиты работают с пострадавшими от отравления в алтайском приюте

Правоохранители расследуют уголовное дело

29 ноября 2024, 08:16, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Специалисты Минсоцзащиты Алтайского края работают с пострадавшими постояльцами частного приюта "Рубикон" в селе Калистратиха Калманского района. Об этом amic.ru рассказали в ведомстве.

"По поручению министра социальной защиты с пострадавшими постояльцами частного социального приюта работают специалисты социальной защиты и здравоохранения. Они детально изучат ситуацию и окажут всю необходимую медицинскую и социально-психологическую помощь, предоставят адресное социальное сопровождение", – говорится в сообщении.

Днем 28 ноября в учреждении нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали, впоследствии двое из них скончались в медучреждении.

По данным директора приюта Алика Гельфенбайна, всего в центре находилось 28 человек с учетом трех погибших.

В Минздраве региона отмечают, что в стационаре разместили 18 человек. При этом четверо – в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. Также в произошедшем разбирается прокуратура.