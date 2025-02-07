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Сотрудники Wildberries пожаловались, что при досмотрах их "раздевают" до нижнего белья

Прокуратура уже начала проверку

07 февраля 2025, 19:15, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура проверит жалобы сотрудников складов маркетплейса Wildberries на требование раздеваться до нижнего белья при досмотрах. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как заявил начальник отдела надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Андрей Малютин, в связи с поступившими обращениями организована проверка. В свою очередь, представители Wildberries выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что маркетплейс не предъявляет сотрудникам требований, касающихся ношения нижнего белья.

"Информация, распространяемая в Telegram-каналах, не соответствует действительности и является сфабрикованным фейком", – сказано в публикации.

Там также отметили, что выбор закрытых элементов одежды, в том числе нижнего белья, остается личным делом работников.

Россия магазины Прокуратура

Комментарии 8

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Гость

20:28:34 07-02-2025

А фотки будут? Друг спрашивает

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Кхм...

22:08:18 07-02-2025

Вот мне бы предложили на работе "до нижнего белья" раздеться.🤣
Вызывайте полицию, досматривайте.

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Гость

19:26:52 08-02-2025

Кхм... (22:08:18 07-02-2025) Вот мне бы предложили на работе "до нижнего белья" раздеться... по закону - да, а по факту-прощай работа.

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Гость

07:55:03 09-02-2025

Гость (19:26:52 08-02-2025) по закону - да, а по факту-прощай работа.... Где? На ПВЗ? За забором очередь? Не смешите. Там даже если плюнешь в работодателя, он тебя завтра снова возьмет - работать некому.

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Гость

23:31:50 07-02-2025

это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха. Ну или на заводе Данон, там ГОЛЫЕ все по 3 раза в сутки

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Musik

20:03:10 08-02-2025

Гость (23:31:50 07-02-2025) это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха... Вы похоже работали.
Не особо сочувствую.

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Гость

08:41:09 09-02-2025

Musik (20:03:10 08-02-2025) Вы похоже работали. Не особо сочувствую. ...
Мусик, ты реально дурак. Ты про любую работу с драгкамнями почитал бы хоть.

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Гость

07:56:06 09-02-2025

Гость (23:31:50 07-02-2025) это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха... это Вы в фильмах для взрослых не снимались - там одеться даже не дают

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