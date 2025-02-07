Сотрудники Wildberries пожаловались, что при досмотрах их "раздевают" до нижнего белья

Прокуратура уже начала проверку

07 февраля 2025, 19:15, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура проверит жалобы сотрудников складов маркетплейса Wildberries на требование раздеваться до нижнего белья при досмотрах. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как заявил начальник отдела надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Андрей Малютин, в связи с поступившими обращениями организована проверка. В свою очередь, представители Wildberries выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что маркетплейс не предъявляет сотрудникам требований, касающихся ношения нижнего белья.

"Информация, распространяемая в Telegram-каналах, не соответствует действительности и является сфабрикованным фейком", – сказано в публикации.

Там также отметили, что выбор закрытых элементов одежды, в том числе нижнего белья, остается личным делом работников.