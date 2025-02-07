Сотрудники Wildberries пожаловались, что при досмотрах их "раздевают" до нижнего белья
Прокуратура уже начала проверку
07 февраля 2025, 19:15, ИА Амител
Прокуратура проверит жалобы сотрудников складов маркетплейса Wildberries на требование раздеваться до нижнего белья при досмотрах. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Как заявил начальник отдела надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Андрей Малютин, в связи с поступившими обращениями организована проверка. В свою очередь, представители Wildberries выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что маркетплейс не предъявляет сотрудникам требований, касающихся ношения нижнего белья.
"Информация, распространяемая в Telegram-каналах, не соответствует действительности и является сфабрикованным фейком", – сказано в публикации.
Там также отметили, что выбор закрытых элементов одежды, в том числе нижнего белья, остается личным делом работников.
20:28:34 07-02-2025
А фотки будут? Друг спрашивает
22:08:18 07-02-2025
Вот мне бы предложили на работе "до нижнего белья" раздеться.🤣
Вызывайте полицию, досматривайте.
19:26:52 08-02-2025
Кхм... (22:08:18 07-02-2025) Вот мне бы предложили на работе "до нижнего белья" раздеться... по закону - да, а по факту-прощай работа.
07:55:03 09-02-2025
Гость (19:26:52 08-02-2025) по закону - да, а по факту-прощай работа.... Где? На ПВЗ? За забором очередь? Не смешите. Там даже если плюнешь в работодателя, он тебя завтра снова возьмет - работать некому.
23:31:50 07-02-2025
это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха. Ну или на заводе Данон, там ГОЛЫЕ все по 3 раза в сутки
20:03:10 08-02-2025
Гость (23:31:50 07-02-2025) это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха... Вы похоже работали.
Не особо сочувствую.
08:41:09 09-02-2025
Musik (20:03:10 08-02-2025) Вы похоже работали. Не особо сочувствую. ...
Мусик, ты реально дурак. Ты про любую работу с драгкамнями почитал бы хоть.
07:56:06 09-02-2025
Гость (23:31:50 07-02-2025) это они еще на Кристалле не работали или Де-Бирс Юнит! ХХаха... это Вы в фильмах для взрослых не снимались - там одеться даже не дают