Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным
Сначала между сторонами состоится телефонный разговор
12 января 2025, 21:59, ИА Амител
Фото: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.
"Подготовка уже идет. <...> Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи. – Прим. ред.), но работаем над этим", – сказал он, не назвав возможные сроки.
Кроме того, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор двух лидеров, указал Уолц. По его словам, это будет первым шагом, после чего стороны определят дальнейшие шаги.
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Хорошая новость. Может порешают