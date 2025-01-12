Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

Сначала между сторонами состоится телефонный разговор

12 января 2025, 21:59, ИА Амител

Фото: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.

"Подготовка уже идет. <...> Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи. – Прим. ред.), но работаем над этим", – сказал он, не назвав возможные сроки.

Кроме того, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор двух лидеров, указал Уолц. По его словам, это будет первым шагом, после чего стороны определят дальнейшие шаги.