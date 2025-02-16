"Совсем скоро". Мизулина ответила на вопрос о завершении СВО

Глава Лиги безопасного интернета ждет победы РФ

16 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно завершения конфликта на Украине. По ее словам, полноценный ответ на этот вопрос может дать лишь президент РФ Владимир Путин.

"Это вопрос будущего, вопрос переговоров, вопрос к нашему президенту – к Владимиру Владимировичу Путину. Думаю, что совсем скоро мы услышим ответ на этот вопрос, и, естественно, я жду нашей с вами победы", – сказала Мизулина.

Встреча Екатерины Мизулиной со студентами и школьниками Барнаула прошла 16 февраля в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Глава Лиги безопасного интернета рассказывала молодым людям о безопасности в Сети и отвечала на их вопросы.

Екатерина Мизулина также рассказала, какие впечатления у нее вызывает Барнаул. По ее словам, краевая столица за последние годы изменилась в лучшую сторону.