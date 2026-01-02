Создательница контента для взрослых заявила о заработке в $1 млн за час в новогоднюю ночь

Это считается новым рекордом для подобных платформ

02 января 2026, 07:30, ИА Амител

Пайпер Рокелл / Фото: соцсети модели

Создательница контента для взрослых Пайпер Рокелл (Piper Rockell) заявила, что заработала более одного миллиона долларов менее чем за час в новогоднюю ночь.

По ее словам, после публикации откровенных фотографий пользователи перечислили ей 1 007 242 доллара, что эквивалентно почти 80 миллионам российских рублей, что считается новым рекордом для подобных платформ.

Экономисты, комментируя подобные случаи, отмечают, что такие рекорды отражают растущие масштабы монетизации цифрового контента и смещение интересов аудитории в сторону персонализированных платформ. Однако стремительный рост этого рынка вызывает вопросы о его долгосрочной устойчивости и необходимости законодательного регулирования, особенно в сфере соблюдения возрастных ограничений и этических норм.

Кроме того, колоссальные суммы привлекают внимание к вопросам налогового учета и безопасности финансовых операций в данной сфере, что на практике остается сложной задачей для регуляторов и платежных систем.

