НОВОСТИОбщество

Создательница контента для взрослых заявила о заработке в $1 млн за час в новогоднюю ночь

Это считается новым рекордом для подобных платформ

02 января 2026, 07:30, ИА Амител

Пайпер Рокелл / Фото: соцсети модели
Пайпер Рокелл / Фото: соцсети модели

Создательница контента для взрослых Пайпер Рокелл (Piper Rockell) заявила, что заработала более одного миллиона долларов менее чем за час в новогоднюю ночь.

По ее словам, после публикации откровенных фотографий пользователи перечислили ей 1 007 242 доллара, что эквивалентно почти 80 миллионам российских рублей, что считается новым рекордом для подобных платформ.

Экономисты, комментируя подобные случаи, отмечают, что такие рекорды отражают растущие масштабы монетизации цифрового контента и смещение интересов аудитории в сторону персонализированных платформ. Однако стремительный рост этого рынка вызывает вопросы о его долгосрочной устойчивости и необходимости законодательного регулирования, особенно в сфере соблюдения возрастных ограничений и этических норм.

Кроме того, колоссальные суммы привлекают внимание к вопросам налогового учета и безопасности финансовых операций в данной сфере, что на практике остается сложной задачей для регуляторов и платежных систем.

Ранее сообщалось, что американская платформа Ranker по итогам пользовательского голосования назвала Ану де Армас самой красивой актрисой 2025 года. Кубино-испанская актриса возглавила рейтинг, опередив Марго Робби и Скарлетт Йоханссон.

Модель Фатима Бош / Фото: соцсети модели

Красавица из Мексики победила в конкурсе "Мисс Вселенная — 2025". Как она выглядит

Россиянка Анастасия Венза не смогла попасть в число тридцати финалисток
НОВОСТИОбщество

интернет Красота и мода

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

07:48:32 02-01-2026

Я бы за 10 % согласился. Эх!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:00 02-01-2026

Вот оказывается кто пашет в новогоднюю ночь!?...
Ни врачи... Ни водители такси... Ни пожарные... Ни милиция...
А скромные создатели контента!...
Заработала!?
Может этот способ получения денег назвать как-то по другому?!...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:42 03-01-2026

Гость (07:51:00 02-01-2026) Вот оказывается кто пашет в новогоднюю ночь!?... Ни врач... Завидуете? Не отвечайте, это очевидно, злость и зависть.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:10:07 02-01-2026

Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:01 02-01-2026

Сергей (08:10:07 02-01-2026) Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋... Пока молодая.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:06 02-01-2026

Сергей (08:10:07 02-01-2026) Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋... пойдёт для коллекции

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:07 02-01-2026

Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , идёшь по головам и в итоге 62400 в месяц

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:40 02-01-2026

Гость (09:43:07 02-01-2026) Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , и... тебе повезло-народ за двадцатку пашет...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:20:20 02-01-2026

Гость (09:43:07 02-01-2026) Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , и... Все так ЗП на тридцатку побольше и всё.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:21 02-01-2026

Ну классно, чо ... у кого-то есть деньги тратить на фигню

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:42:08 02-01-2026

после подобных публикаций в СМИ, не удивляйтесь, что малолетние дебилы не захотят учиться и работать.
сегодня день днища? или еще стукнут снизу?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:31 02-01-2026

Элен без ребят (11:42:08 02-01-2026) после подобных публикаций в СМИ, не удивляйтесь, что малолет... ваш день, ага))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:54:49 02-01-2026

прости её господи
как же она детям смотреть в глаза своим будет, если, конечно, они у нее будут

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
барн

15:35:06 02-01-2026

вы просто завидуете сильным и независимым женщинам (шутка Винокур)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:54:41 02-01-2026

Странно, что так много дебилов, которым нечем больше заняться в новогоднюю ночь, кроме как смотреть на откровенные фото шалавы. Они женщин не видели?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:39 02-01-2026

гость (17:54:41 02-01-2026) Странно, что так много дебилов, которым нечем больше занятьс... вы сейчас получается оскорбили всех гетеросексуальных мужчин планеты Земля, да и барышня ничего никому плохого не сделала по сути...похоже в вас зависть и неудовлетворенность говорит

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:23:49 02-01-2026

гость (17:54:41 02-01-2026) Странно, что так много дебилов, которым нечем больше занятьс... Согласен, женщин дополна свободных, видимо совсем конченые, что только фоточки за деньги смотреть ума хватает))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:47:28 03-01-2026

Побрила в прямом эфире?)

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров