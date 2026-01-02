Создательница контента для взрослых заявила о заработке в $1 млн за час в новогоднюю ночь
Это считается новым рекордом для подобных платформ
02 января 2026, 07:30, ИА Амител
Создательница контента для взрослых Пайпер Рокелл (Piper Rockell) заявила, что заработала более одного миллиона долларов менее чем за час в новогоднюю ночь.
По ее словам, после публикации откровенных фотографий пользователи перечислили ей 1 007 242 доллара, что эквивалентно почти 80 миллионам российских рублей, что считается новым рекордом для подобных платформ.
Экономисты, комментируя подобные случаи, отмечают, что такие рекорды отражают растущие масштабы монетизации цифрового контента и смещение интересов аудитории в сторону персонализированных платформ. Однако стремительный рост этого рынка вызывает вопросы о его долгосрочной устойчивости и необходимости законодательного регулирования, особенно в сфере соблюдения возрастных ограничений и этических норм.
Кроме того, колоссальные суммы привлекают внимание к вопросам налогового учета и безопасности финансовых операций в данной сфере, что на практике остается сложной задачей для регуляторов и платежных систем.
07:48:32 02-01-2026
Я бы за 10 % согласился. Эх!
07:51:00 02-01-2026
Вот оказывается кто пашет в новогоднюю ночь!?...
Ни врачи... Ни водители такси... Ни пожарные... Ни милиция...
А скромные создатели контента!...
Заработала!?
Может этот способ получения денег назвать как-то по другому?!...
14:51:42 03-01-2026
Гость (07:51:00 02-01-2026) Вот оказывается кто пашет в новогоднюю ночь!?... Ни врач... Завидуете? Не отвечайте, это очевидно, злость и зависть.
08:10:07 02-01-2026
Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋
10:14:01 02-01-2026
Сергей (08:10:07 02-01-2026) Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋... Пока молодая.
10:19:06 02-01-2026
Сергей (08:10:07 02-01-2026) Красивая!!! 😎🧐😳🥰😘😋... пойдёт для коллекции
09:43:07 02-01-2026
Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , идёшь по головам и в итоге 62400 в месяц
10:57:40 02-01-2026
Гость (09:43:07 02-01-2026) Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , и... тебе повезло-народ за двадцатку пашет...
22:20:20 02-01-2026
Гость (09:43:07 02-01-2026) Вот так всю жизнь строишь карьеру повышаешь квалификацию , и... Все так ЗП на тридцатку побольше и всё.
09:56:21 02-01-2026
Ну классно, чо ... у кого-то есть деньги тратить на фигню
11:42:08 02-01-2026
после подобных публикаций в СМИ, не удивляйтесь, что малолетние дебилы не захотят учиться и работать.
сегодня день днища? или еще стукнут снизу?
14:34:31 02-01-2026
Элен без ребят (11:42:08 02-01-2026) после подобных публикаций в СМИ, не удивляйтесь, что малолет... ваш день, ага))
13:54:49 02-01-2026
прости её господи
как же она детям смотреть в глаза своим будет, если, конечно, они у нее будут
15:35:06 02-01-2026
вы просто завидуете сильным и независимым женщинам (шутка Винокур)
17:54:41 02-01-2026
Странно, что так много дебилов, которым нечем больше заняться в новогоднюю ночь, кроме как смотреть на откровенные фото шалавы. Они женщин не видели?
19:24:39 02-01-2026
гость (17:54:41 02-01-2026) Странно, что так много дебилов, которым нечем больше занятьс... вы сейчас получается оскорбили всех гетеросексуальных мужчин планеты Земля, да и барышня ничего никому плохого не сделала по сути...похоже в вас зависть и неудовлетворенность говорит
22:23:49 02-01-2026
гость (17:54:41 02-01-2026) Странно, что так много дебилов, которым нечем больше занятьс... Согласен, женщин дополна свободных, видимо совсем конченые, что только фоточки за деньги смотреть ума хватает))
00:47:28 03-01-2026
Побрила в прямом эфире?)