Ана де Армас возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии Ranker

12 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Ана де Армас / Фото: соцсети актрисы

Американская платформа Ranker по итогам пользовательского голосования назвала Ану де Армас самой красивой актрисой 2025 года. Кубино-испанская актриса возглавила рейтинг, опередив Марго Робби и Скарлетт Йоханссон. В десятку также вошли Сидни Суини, Джессика Альба, Лили Коллинз, Виктория Джастис, Сальма Хайек, Александра Даддарио и Минка Келли.

История успеха Аны де Армас началась на Кубе. Она родилась в Гаване и с ранних лет интересовалась актерским искусством. В подростковом возрасте будущая звезда поступила в Национальную театральную школу, а сразу после совершеннолетия решилась на переезд в Испанию. Там актриса быстро обрела популярность благодаря роли в молодежном телесериале, которая стала для нее пропуском в европейский кинематограф.

Следующим шагом стал Голливуд. В 2014 году де Армас переехала в США, практически не владея английским языком. Несмотря на это, за короткое время она сумела адаптироваться, выучить язык и получить роли в американских проектах. Ее первым заметным появлением в Голливуде стал триллер с Киану Ривзом, а уже в 2017 году актриса снялась в фильме "Бегущий по лезвию 2049", что обеспечило ей международное признание.

Закрепить статус звезды ей помогла роль в детективе "Достать ножи", за которую Ана де Армас была номинирована на "Золотой глобус". В картине о Джеймсе Бонде "Не время умирать" она вошла в историю как вторая латиноамериканка, сыгравшая девушку агента 007. В 2022 году актриса исполнила роль Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" и получила номинацию на премию "Оскар".

Ана де Армас / Фото: соцсети актрисы

Вне съемочной площадки Ана де Армас активно общается с поклонниками через социальные сети, делится личными моментами и демонстрирует увлечение танцами. В последние годы она предпочитает более спокойный образ жизни и живет в Вермонте, ценя уединение и личное пространство.

Сегодня де Армас считается одной из самых востребованных актрис своего поколения. Ее путь от театральной школы в Гаване до ведущих ролей в голливудских проектах стал примером упорства и внутренней силы. Именно сочетание профессионального роста, международного признания и сильного характера, по мнению поклонников Ranker, сделало ее символом не только красоты, но и успеха в мировом кино.

