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Специалист рассказала об отваре красоты, который улучшает волосы и ногти

Он также помогает бороться с болезнями и делает кости крепче

08 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала бюджетный продукт, который заставляет кишечник работать и благотворно влияет на многие процессы в организме. Пост врач опубликовала в своем телеграм-канале.

Секретный продукт – это костный бульон, в котором при длительной варке коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Последние усваиваются в кишечнике в виде аминокислот и коротких пептидов.

Костный бульон улучшает качество волос, ногтей, помогает при ОРВИ, отравлениях, укрепляет суставы и ногти. 

Специалист предупредила, что блюдо подходит не всем. Оно противопоказано при язве, панкреатите и ряде других расстройств ЖКТ.

Здоровье Продукты

Комментарии 4

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Варя

15:05:10 08-10-2023

Давно известно, что студень укрепляет суставы и способствует повышению коллагена. А это и есть концентрированный костный бульон и желатин. Так что ничего нового!

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Гость

10:05:20 09-10-2023

Варя (15:05:10 08-10-2023) Давно известно, что студень укрепляет суставы и способствует... желатин в холодце??? зачем?

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Гость

15:50:58 08-10-2023

Точно, поэтому студень и студент так похожи.

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Гость

17:30:54 08-10-2023

Гость (15:50:58 08-10-2023) Точно, поэтому студень и студент так похожи.... Студень для студента это отрава.После его употребления студентам( и особенно студенткам) рекомендуетяя пить специальные отвары чтобы короткие пептиды ухандюкивались и поменьше было всяких глютинов.

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