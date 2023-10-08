Специалист рассказала об отваре красоты, который улучшает волосы и ногти
Он также помогает бороться с болезнями и делает кости крепче
08 октября 2023, 14:40, ИА Амител
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала бюджетный продукт, который заставляет кишечник работать и благотворно влияет на многие процессы в организме. Пост врач опубликовала в своем телеграм-канале.
Секретный продукт – это костный бульон, в котором при длительной варке коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Последние усваиваются в кишечнике в виде аминокислот и коротких пептидов.
Костный бульон улучшает качество волос, ногтей, помогает при ОРВИ, отравлениях, укрепляет суставы и ногти.
Специалист предупредила, что блюдо подходит не всем. Оно противопоказано при язве, панкреатите и ряде других расстройств ЖКТ.
15:05:10 08-10-2023
Давно известно, что студень укрепляет суставы и способствует повышению коллагена. А это и есть концентрированный костный бульон и желатин. Так что ничего нового!
10:05:20 09-10-2023
Варя (15:05:10 08-10-2023) Давно известно, что студень укрепляет суставы и способствует... желатин в холодце??? зачем?
15:50:58 08-10-2023
Точно, поэтому студень и студент так похожи.
17:30:54 08-10-2023
Гость (15:50:58 08-10-2023) Точно, поэтому студень и студент так похожи.... Студень для студента это отрава.После его употребления студентам( и особенно студенткам) рекомендуетяя пить специальные отвары чтобы короткие пептиды ухандюкивались и поменьше было всяких глютинов.