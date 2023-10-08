Специалист рассказала об отваре красоты, который улучшает волосы и ногти

Он также помогает бороться с болезнями и делает кости крепче

08 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала бюджетный продукт, который заставляет кишечник работать и благотворно влияет на многие процессы в организме. Пост врач опубликовала в своем телеграм-канале.

Секретный продукт – это костный бульон, в котором при длительной варке коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Последние усваиваются в кишечнике в виде аминокислот и коротких пептидов.

Костный бульон улучшает качество волос, ногтей, помогает при ОРВИ, отравлениях, укрепляет суставы и ногти.

Специалист предупредила, что блюдо подходит не всем. Оно противопоказано при язве, панкреатите и ряде других расстройств ЖКТ.