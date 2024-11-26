Восстановить водоснабжение планируют уже этой ночью

26 ноября 2024, 15:33, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

О коммунальной аварии к этому часу:

работы по устранению повреждения планируется завершить в течение трех-четырех часов, затем приступят к заполнению системы и восстановлению параметров водоснабжения. Полностью восстановить водоснабжение планируется этой ночью;

на месте работают аварийные бригады барнаульского водоканала, управления ГОЧС г. Барнаула, противопожарной службы МЧС, всего 33 человека и 15 единиц техники;

в районе аварии работают дорожные службы, контролируют пропуск воды и состояние проезжей части. Движение на Павловском тракте не ограничено;

отменены занятия второй смены в школах, руководителями детских садов ведется обзвон родителей с просьбой по возможности забрать детей домой. В медучреждения будет организован подвоз воды;

по поручению Вячеслава Франка в мэрии города создан оперативный штаб.

В результате повреждения под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей трех районов города: Центрального, Железнодорожного и Октябрьского (985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц).