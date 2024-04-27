Спикер АКЗС Романенко обсудил с законодателями страны, как улучшить жизнь на селе

Объем средств, которые выделяет государство на развитие сел, нужно увеличить, считает он

27 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Села, сельская местность / Фото: "Ростелеком"

Сохранить жизнь на селе можно, если увеличить финансирование данных территорий. Для строительства ремонта школ, больниц, дорог нужно больше целенаправленной государственной поддержки. Об этом заявил на заседании комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге спикер АКЗС Александр Романенко. Предложение направили в правительство. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Что такое Совет законодателей?

Совет законодателей создан при Федеральном Собрании РФ для координации законодательной деятельности обеих палат федерального парламента и законодательных органов регионов. Встречи проводят спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нередко на площадке представители регионов продвигают совместные инициативы на федеральном уровне.

"Результаты видны"

Спикер АКЗС Александр Романенко представил предложения по финансированию развития сельских территорий на заседании комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, которую он возглавляет. Спикер напомнил, что пять лет назад на площадке краевого Законодательного собрания прошел федеральный форум по развитию сельских территорий, где презентовали эту государственную программу.

За это время в Алтайском крае на развитие сельской инфраструктуры направили более 8,5 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда – федеральные средства. На эти деньги построили новую школу на 550 мест в поселке Тальменка, современные объекты культуры и здравоохранения, отметил Романенко. Две с половиной тысячи сельчан улучшили жилищные условия, запущены 250 проектов благоустройства сельских территорий, построены десятки километров автодорог, водопроводов и газопроводов.

Однако и этого недостаточно. Романенко предложил увеличить финансирование данного направления.

"Да, действительно, результаты реализации госпрограммы видны. Но тем не менее хотелось обратить внимание на ее финансовое обеспечение. За пять лет на реализацию программы было направлено 185 миллиардов рублей. Но при утверждении госпрограммы в 2019 году предполагалось, что за этот срок из федерального бюджета будет выделена сумма втрое больше – свыше 600 миллиардов рублей", – напомнил спикер парламента.

Примечательно, что в первоначально утвержденном паспорте госпрограммы траты были куда больше: 634 млрд руб. за 2020-2023 годы, в том числе: в 2020-м – 79 млрд, в 2021-м – 160 млрд, в 2022-м – 193 млрд, в 2023-м – 201 млрд руб.

"Понятно, сейчас ресурсы бюджета ограничены. Но речь идет не просто об объектах социальной сферы, а о сохранении сельской местности как жизненного пространства нашего многонационального народа", – подчеркнул депутат.

При этом при выделении средств нужно учитывать уровень социально-экономического развития субъектов, что позволит сгладить диспропорции регионов.

Обратил внимание спикер парламента и на вопрос реконструкции социальных объектов. По его словам, программа отдает преимущество только проектам строительства новых соцобъектов. Романенко предложил включить в программу и тему ремонта имеющихся.

Депутат напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент много уделял внимания вопросам улучшения качества жизни в селах. Он говорил о строительстве в селах спортивных объектов, доступе сельчан к чистой воде и к цифровым сервисам. А также обратил внимание и на разницу в продолжительности жизни между жителями сел и городов.

"Задач поставлено много. Замечательно, что есть работающий инструмент для их решения – госпрограмма. Ее надо расширять, совершенствовать при поддержке и Федерального Собрания, и правительства страны, и, конечно же, региональных властей", – отметил спикер парламента.

Совет порекомендовал правительству РФ увеличить объемы бюджетных ассигнований на финансирование государственной программы в ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году. В числе мер стимулирования сельхозпредприятий кабмину посоветовали снизить тарифы на электроэнергию, приобретаемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, до уровня, установленного для промышленных и строительных организаций, а также учитывать успехи в социально-экономическом развитии сельских территорий при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов субъектов страны.

Возродить систему орошаемых земель

Еще одна тема, которую обсудили на заседании, – повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь пашни Алтайского края – более 5% всей пашни страны, что является самым большим показателем среди регионов РФ, отметил Романенко. Для повышения эффективности использования этих земель развитие мелиорации имеет существенное значение.

"Сегодня в Алтайском крае система мелиорации возрождается. Потенциально площадь орошаемых земель в крае можно увеличить почти в десять раз. Важно ускорить реконструкцию мелиоративных гидротехнических сооружений по всей стране, нужно сделать мелиорацию экономически более выгодной для сельхозпроизводителей", – отметил Романенко.

Президиум Совета порекомендовал кабмину предусмотреть допфинансирование мероприятий по увеличению площади мелиорируемых земель и ускорению реконструкции объектов мелиоративного комплекса за счет федеральных средств.

"Земельный вопрос в нашей стране всегда останется одним из главных и имеет политическое значение. Земли сельхозназначения – это одно из главных богатств нашей страны, а значит, и гарантия нашей продовольственной безопасности. Их нужно использовать эффективно, и вместе с тем ответственно, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Регионы России готовы вместе с федеральным центром работать над совершенствованием использования этого уникального ресурса", – прокомментировал решение Александр Романенко.

Эти предложения представили на пленарном заседании Совета. И Совет решил рекомендовать правительству РФ увеличить объемы бюджетных средств на финансирование государственной программы в ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году.