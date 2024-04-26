"Тема серьезная". Спикер АКЗС Романенко обсудил в Санкт-Петербурге проблемы аграриев

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 25 апреля собрались все законодатели страны

26 апреля 2024, 13:05, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: akzs.ru

25 апреля в Санкт-Петербурге прошли мероприятия комиссий Совета законодателей РФ. Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко провел заседание по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

В заседании участвовали председатели региональных законодательных органов, замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин и зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Глава профильного комитета Совфеда Александр Двойных представил доклад о реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года. Он напомнил, что в России реализуется федеральный закон об органической продукции, на основе которого и сформирована Стратегия.

За пять лет действия закона удалось расширить географию производителей российской органики. Если в 2020 году ее производили девять регионов, то сейчас – 50. Более 180 компаний специализируются на производстве 1,5 тысячи видов продукции. По данным комитета, площадь земель, отведенных под органическое земледелие, сегодня составляет более 4,2 млн га, при том как еще в 2021-м было 656 тысяч га.

Сейчас Россия производит больше органической продукции, чем все страны Евразийского экономического союза, сообщил председатель Совфеда. По его словам, важно продолжить экспорт экологически чистой продукции и сделать ее доступной для российских потребителей. Наиболее приоритетные рынки для этого, по его словам, – Китай, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

Обсудили законодатели и проблемы аграриев.

Глава представительного органа Адыгеи Владимир Нарожный, например, обратил внимание на проблему правового регулирования профилактики пожаров на землях сельхозназначения и борьбы с карантинными растениями на них. Он предложил учитывать успехи регионов в борьбе с палами на сельхозземлях при представлении федеральных субсидий по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, а также существенно увеличить размер штрафа за нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками.

А председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов предложил отменить мораторий на проведение проверок в рамках государственного и муниципального земельного контроля в отношении сельскохозяйственных земель. В декабре 2022 года были приняты поправки в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Они разрешили изымать участки, которые использовались не по целевому назначению в течение трех и более лет (к моменту проведения федерального земельного контроля).

В марте того же года власти страны ввели мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. Решение приняли, чтобы ослабить административное давление на бизнес и стимулировать экономическую деятельность в условиях санкций.

С того момента проведение проверок стало возможно только после согласования с органами прокуратуры в случае выявления риска нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В результате с 2023 года по сегодняшний день в Брянской, Смоленской и Калужской областях в прокуратуру регионов было направлено 80 заявлений о согласовании контрольных мероприятий, было одобрено менее половины проверок. Таким образом особые условия согласования контроля за использованием сельхозземель крайне затрудняют дальнейшее применение механизма их изъятия. В ряде регионов это привело к значительному увеличению площади неиспользуемых угодий.

Комиссия предложила проводить внеплановые проверки по обращению высшего должностного лица региона, а не после согласования с органами прокуратуры (как сейчас).

"Тема очень серьезная, ведь земли сельхозназначения – это богатство страны, основа нашей продовольственной безопасности и независимости. Поэтому необходимо относиться к этому вопросу по-особому: очень бережно и продуманно", – отметил Александр Романенко.

По его словам, итоговые решения, куда войдет и данное предложение, будут формироваться совместно с регионами и Минсельхозом РФ. После утверждения их направят в Госдуму и правительство РФ.