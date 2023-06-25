Спикер АКЗС Романенко прокомментировал обращение Путина по поводу мятежа ЧВК "Вагнер"

По словам политика, сейчас особенно важна консолидация всего общества для защиты государства от предательских ударов

25 июня 2023, 07:30, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко прокомментировал обращение президента Владимира Путина по поводу мятежа ЧВК "Вагнер". Текст заявления политика опубликован на сайте регионального парламента.

"Депутаты и члены нашей партии (Единая Россия, – прим. ред.) поддерживают главу государства. Сейчас особенно важна консолидация всего общества для защиты государства от предательских ударов", – заявил он.

Также добавил, что ситуация в Алтайском крае стабильная, безопасность населения обеспечивается.

Кроме того, председатель выразил уверенность, что "противоправные действия мятежников в тылу наших войск будут пресечены".

Напомним, 24 июня Владимир Путин во время обращения назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".

В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в поддержку президента, а также призвал депутатов Госдумы, парламентариев других уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.

Российского лидера поддержал в том числе и мэр Барнаула Вячеслав Франк.