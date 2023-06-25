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Спикер АКЗС Романенко прокомментировал обращение Путина по поводу мятежа ЧВК "Вагнер"

По словам политика, сейчас особенно важна консолидация всего общества для защиты государства от предательских ударов

25 июня 2023, 07:30, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru
Александр Романенко / Фото: amic.ru

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко прокомментировал обращение президента Владимира Путина по поводу мятежа ЧВК "Вагнер". Текст заявления политика опубликован на сайте регионального парламента.

"Депутаты и члены нашей партии (Единая Россия, – прим. ред.) поддерживают главу государства. Сейчас особенно важна консолидация всего общества для защиты государства от предательских ударов", – заявил он.

Также добавил, что ситуация в Алтайском крае стабильная, безопасность населения обеспечивается.

Кроме того, председатель выразил уверенность, что "противоправные действия мятежников в тылу наших войск будут пресечены".

Напомним, 24 июня Владимир Путин во время обращения назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство". 

В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в поддержку президента, а также призвал депутатов Госдумы, парламентариев других уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.

Российского лидера поддержал в том числе и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Александр Романенко мятеж ЧВК Вагнер

Комментарии 4

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Гость

08:08:26 25-06-2023

Антисоветское правительство прибегает к советским лозунгами.

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Гость

09:52:34 25-06-2023

А почто так запоздало? Выжидал, чья возьмёт?

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Гость

14:21:28 25-06-2023

Громко как и высокопарно. Да, нельзя во время войны, да, юридически предательство, но ситуация, видимо, накипела. Не надо людей за идиотов считать. Все всё поняли. И где же у нас Герасимов с Шойгу? Люди ждали их обращения и вообще действий.

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Гость

15:33:31 25-06-2023

я тож за консолидацию, но вопрос к банкирам страны (а там почти все членистые от ЕР) по поводу взгрева курса валют местные властные лица не хотят задать и прокомментировать?

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