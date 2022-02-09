Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов дебютирует в спринте на Олимпиаде в Пекине

22-летний биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов дебютирует на Олимпиаде в Китае в спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Гонка пройдёт 12 февраля.

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону также заявил на спринт Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова. Днём ранее, 11 февраля, состоится спринтерская гонка среди женщин. За россиянок в этой дисциплине выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Напомним, 8 февраля сборная России сумела завоевать три бронзовых медали. Призёрами Игр стали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова. Обидное четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 км занял биатлонист Максим Цветков. Он промахнулся один раз — последним, 20-м выстрелом. При точной стрельбе Цветков мог выиграть золото.