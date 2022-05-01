Дубль Соболева принёс победу московскому «Спартаку» в домашней игре с самарскими «Крыльями Советов»

Дубль воспитанника алтайского футбола принёс победу московскому «Спартаку» в домашней игре с самарскими «Крыльями Советов». Матч 27 тура чемпионата России состоялся сегодня на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

По ходу встречи москвичи уступали — 0:1 после пенальти, реализованного в первом тайме защитником самарцев Юрием Горшковым. На 61 минуте форвард «Спартака» Александр Соболев также ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие. А на 82 минуте барнаулец забил свой второй гол в ворота «Крыльев» и принёс «Спартаку» волевую победу.

После этого успеха москвичи набрали 34 очка и поднялись на 9 место турнирной таблицы. Напомним, Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Он является воспитанником барнаульского «Динамо». Позже выступал за томскую «Томь», красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов». В январе 2020 года Соболев стал игроком «Спартака». Также на счету 25летнего форварда 8 матчей и три забитых гола в составе сборной России.