Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту жителя Алтайского края

Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту болельщика из Алтайского края, который никогда не был на матче любимой команды. Об этом сообщает YouTube-канал CSKA TV.

Сергей Марин живёт в селе Калманка Калманского района и испытывает серьёзные проблемы со зрением: чуть-чуть видит всего один глаз.

«Сложилось, что я плохо вижу. В детстве всегда пацаны ходили на речку, на поле, на футбол, но меня не брали в связи с тем, что я не вижу. У меня видит всего один глаз. Но он чуть-чуть, но видит», — рассказал он.

Несмотря на это, мужчина увлекается видеосъёмкой, фотографией, ремонтом компьютеров, а также болеет за ЦСКА. При этом он ни разу не был на настоящем футбольном матче, но уточнил, что побывать на нём прям «мечта-мечта».

В итоге ПФК ЦСКА совместно с клубом болельщиков Red-Blue World и Клубом болельщиков ЦСКА с инвалидностью свозил жителя Калманки на дерби ПФК ЦСКА — «Спартак», где он не только впервые в жизни увидел большой футбол с трибуны, но и пообщался с игроками любимой команды.

В 2021 году уроженец Барнаула, футболист «Спартака» Александр Соболев подарил протез алтайской девочке и встретился с ней.