Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту жителя Алтайского края
Житель Калманки Сергей Марин, испытывающий серьёзные проблемы со зрением, ранее никогда не видел вживую игру любимой команды
Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту болельщика из Алтайского края, который никогда не был на матче любимой команды. Об этом сообщает YouTube-канал CSKA TV.
Сергей Марин живёт в селе Калманка Калманского района и испытывает серьёзные проблемы со зрением: чуть-чуть видит всего один глаз.
«Сложилось, что я плохо вижу. В детстве всегда пацаны ходили на речку, на поле, на футбол, но меня не брали в связи с тем, что я не вижу. У меня видит всего один глаз. Но он чуть-чуть, но видит», — рассказал он.
Несмотря на это, мужчина увлекается видеосъёмкой, фотографией, ремонтом компьютеров, а также болеет за ЦСКА. При этом он ни разу не был на настоящем футбольном матче, но уточнил, что побывать на нём прям «мечта-мечта».
В итоге ПФК ЦСКА совместно с клубом болельщиков Red-Blue World и Клубом болельщиков ЦСКА с инвалидностью свозил жителя Калманки на дерби ПФК ЦСКА — «Спартак», где он не только впервые в жизни увидел большой футбол с трибуны, но и пообщался с игроками любимой команды.
В 2021 году уроженец Барнаула, футболист «Спартака» Александр Соболев подарил протез алтайской девочке и встретился с ней.