Губернатор Виктор Томенко назначил нового министра спорта Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Максима Рябцева на должность министра спорта региона, сообщили amic.ru источники в правительстве. Ранее Рябцев занимал пост заместителя руководителя ведомства и курировал работу министерства на протяжении шести месяцев после отставки Алексея Перфильева. К своей должности Максим Рябцев приступит с 11 ноября.

Что известно о Максиме Рябцеве?

Пришёл работать в министерство в 2019-м году из федерации хоккея региона. Курировал работу со спортивными федерациями. После отставки Алексея Перфильева на протяжении нескольких месяцев руководил ведомством.

Родился Максим Рябцев в 1976 году в Барнауле. Окончил среднюю школу № 80. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности «Юриспруденция». Военнослужащий до 2019 года. Имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта. Отец четверых детей — двух девочек и двоих мальчиков. Старшая дочь — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, старший сын занимается хоккеем.

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Кого ещё рассматривали на должность министра?

Алексей Перфильев ушёл с поста 19 апреля. Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Краевые власти несколько месяцев не могли найти замену Перфильеву. На должность министра, в частности, рассматривали спортивных чиновников из Красноярска, руководителя Федерации шахмат Артёма Поломошнова, а также прославленного в прошлом дзюдоиста Ивана Нифонтова. Также долгое время на пост главы ведомства рассматривали, по сведениям amic.ru, бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко и главу фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, руководителя региональной Федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор.