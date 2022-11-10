Губернатор Виктор Томенко назначил нового министра спорта Алтайского края
Им вполне ожидаемо стал Максим Рябцев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Максима Рябцева на должность министра спорта региона, сообщили amic.ru источники в правительстве. Ранее Рябцев занимал пост заместителя руководителя ведомства и курировал работу министерства на протяжении шести месяцев после отставки Алексея Перфильева. К своей должности Максим Рябцев приступит с 11 ноября.
Что известно о Максиме Рябцеве?
Пришёл работать в министерство в 2019-м году из федерации хоккея региона. Курировал работу со спортивными федерациями. После отставки Алексея Перфильева на протяжении нескольких месяцев руководил ведомством.
Родился Максим Рябцев в 1976 году в Барнауле. Окончил среднюю школу № 80. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности «Юриспруденция». Военнослужащий до 2019 года. Имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта. Отец четверых детей — двух девочек и двоих мальчиков. Старшая дочь — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, старший сын занимается хоккеем.
Кого ещё рассматривали на должность министра?
Алексей Перфильев ушёл с поста 19 апреля. Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Краевые власти несколько месяцев не могли найти замену Перфильеву. На должность министра, в частности, рассматривали спортивных чиновников из Красноярска, руководителя Федерации шахмат Артёма Поломошнова, а также прославленного в прошлом дзюдоиста Ивана Нифонтова. Также долгое время на пост главы ведомства рассматривали, по сведениям amic.ru, бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко и главу фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, руководителя региональной Федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор.