Расходы на спорт в бюджете Алтайского края уменьшат в 2023 году из-за отсутствия строек

Бюджет спортивной отрасли в Алтайском крае в 2023 году будет значительно ниже, чем в этом году из-за отсутствия строящихся объектов. Об этом во время пресс-конференции заявил и. о. министра спорта региона Максим Рябцев.

В 2022 году в рамках «Спорт — норма жизни» в крае построят четыре крупных объекта и ещё шесть уличных комплексов. На эти цели из различных источников бюджета потратят 321 миллион рублей. Три спортивных объекта появятся в Барнауле и один — ледовый дворец — в Бийске. Однако в 2023 году регион в рамках нацпроекта получит только 51 миллион рублей, что значительно снизит спортивный бюджет Алтайского края.

«Это минимальная сумма за многие годы. Закупят оборудование для малых спортивных площадок. Остальные средства отдадут школам олимпийского резерва на закупку инвентаря. Эта сумма несравнима с 2022 годом», — отметил Максим Рябцев.

Чиновник добавил, что власти продолжат работу по увеличению зарплаты для сотрудников бюджетных спортивных учреждений, а также понадобится больше денег на коммуналку.

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«Можем говорить о том, что подразумевается увеличение зарплаты, а также коммунальные платежи, налоги. Меньше будем тратить на стройки. Точные цифры увидим только после того, как бюджет обсудят депутаты АКЗС», — заключил Максим Рябцев.

При этом, подчеркнул и. о. министра, сейчас трудно сказать, каким будет бюджет спортивной отрасли на следующий год. Депутаты АКЗС ещё обсуждают главный финансовый документ региона и в последний момент сумма бюджета на спорт может измениться. Однако краевые власти продолжат финансировать спортивные профессиональные коллективы. Уже с начала года из бюджета потратили 177 миллионов на финансирование команд. Самый «дорогой» клуб — «Динамо Барнаул». Впрочем, экономия в бюджете уже затронула клуб по мини-футболу «Алтай-Политех», который из-за отсутствия денег снялся с чемпионата России. Максим Рябцев подтвердил проблему и заявил, что Минспорт до последнего пытался помочь команде, руководство которой «не шло на контакт».

Напомним, что бюджет на спорт в Алтайском крае на протяжении последних нескольких лет составлял чуть более 2 миллиардов рублей.