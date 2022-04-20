Российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдонском турнире. Как сообщает РИА Новости, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая отказала россиянам в участии в турнирах.

Сейчас теннисисты из РФ и Белоруссии могут выступать на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом. Отметим, что организаторы Уимблдона пока не приняли решение относительно белорусских спортсменов.

Руководитель российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил, что организация никак не может повлиять на решение организаторов.

Напомним, что турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля. Ранее на него квалифицировались вторая ракетка мира Дмитрий Медведев и восьмая ракетка мира Андрей Рублёв.