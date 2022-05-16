Россию и Белоруссию не допустили к покупке прав для показа Олимпиады в 2026 и 2028 годах

Москву и Минск не допустили к тендеру на покупку прав для показа по телевидению Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах. О том, что страны не смогут транслировать крупнейшее спортивное мероприятие, сообщает Sports.ru.

Международный олимпийский комитет объявил тендер среди европейских стран на покупку прав для показа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии и Олимпийских игр 2028 года в США 24 февраля. В организации отметили, что заявки стран оценят на предмет их соответствия самым высоким стандартам вещания, приверженности продвижению Олимпийских игр и ценностям движения.

Документы на участие в тендере на покупку телеправ принимались до 25 апреля. О том, что РФ и Белоруссия исключены из тендерного процесса, МОК сообщила ещё 2 мая.

Напомним, в 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.