Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете на Олимпиаде-2022

12 февраля лыжная сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

На дистанции 4 × 4,5 км россиянки опередили сборные Германии и Швеции, ставшие вторыми и третьими с отставаниями 18,2 и 20,7 сек. соответственно. У других фавориток, сборной Норвегии, на первом этапе случился форс-мажор — Тириль Венг упала и упустила много времени. В итоге норвежки пришли пятыми, уступив 28,8 сек.

Это первая победа в женской эстафете с 2006 года — тогда за команду выступали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Лыжницы принесли России третью золотую медаль. Ранее в Пекине побеждали лыжник Александр Большунов в скиатлоне на 30 км и фигуристы в командном турнире, однако второе золото сейчас под вопросом из-за допинг-скандала с участием Камилы Валиевой.

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