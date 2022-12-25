Волейболисты барнаульского «Университета» дома проиграли челябинскому «Динамо»

25 декабря команды проведут повторный матч в спорткомплексе «Победа»

25 декабря 2022, 09:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты «Университета» на домашней площадке в упорной борьбе уступили челябинскому «Динамо». Очередной матч чемпионата России среди команд высшей лиги «А» состоялся 24 декабря в барнаульском спорткомплексе «Победа» и завершился поражением хозяев с результатом 1:3.

При этом барнаульцы стали сильнее в первом сете — 25:20, однако затем уступили в трёх партиях подряд — 22:25, 29:31, 28:30. Особенно напряжёнными получились концовки двух заключительных сетов матча.

После игры в Барнауле положение команд в турнирной таблице не изменилось. Челябинцы по-прежнему на четвёртом месте. «Университет» на пятой строке.

Сегодня, 25 декабря, команды проведут повторный матч в спорткомплексе «Победа». Игра начнётся в 15:30. Вход свободный.