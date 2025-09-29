Спортивную деревню с залами для волейбола и баскетбола построят на окраине Барнаула

Масштабный проект планируют реализовать предприниматель Андрей Кутулуцкий и организация "Спортивная инициатива"

29 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Проект спортивной деревни в Барнауле / Фото: мастерская Владимира Золотова

Огромный спортивный кластер планируют возвести в Индустриальном районе Барнаула на улице Власихинской, 143. На первом этапе на территории площадью более двух гектаров хотят построить пять спортивных залов для занятий волейболом, гимнастикой, баскетболом, падел-теннисом, пляжным волейболом, теннисом и мини-футболом. Проект намерены реализовать предприниматель Андрей Кутулуцкий и некоммерческая организация "Спортивная инициатива".

Каким будет комплекс?

За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова. Архитектор лично презентовал проект 25 сентября на заседании градсовета. Сейчас участок пустует, он располагается всего в 1,7 километра от пересечения Власихинской и Павловского тракта.

По словам Золотова, залы планируют сдавать в аренду для профессиональных спортсменов, а также любителей. Интерес к новому спорткластеру уже проявили представители пляжного волейбола, которым негде тренироваться зимой. Учитывая профиль "Спортивной инициативы", также там будут заниматься волейболисты. Внутри сделают раздевалки и технические помещения. Инвесторы уверены, что спортивные объекты будут пользоваться большой популярностью среди жителей Индустриального района. Все залы будут соответствовать международным стандартам.

На первом этапе реализации проекта планируют построить пять комплексов. В будущем хотят сделать еще два здания, в том числе центр для реабилитации спортсменов. При необходимости всю спортивную деревню "объединят" под одной крышей.

Строительство планируют начать в 2025 году. Все здания будут возводить поочередно, используя прочный железобетонный и металлический каркас с заполнением сэндвич-панелями.

Интересно, что на корпусах здания разместят муралы с изображением российских спортсменов.

"Это уже третий наш проект спортивного назначения. Проект на Власихинской осуществляется при поддержке администрации Барнаула. Этот объект играет значимую роль для города и региона. Залы, которые будут построены, не имеют аналогов в Алтайском крае. Они будут соответствовать всем нормам и требованиям для каждого вида спорта", - пояснил Андрей Кутулуцкий.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом похвалили проект. Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров привел мнение всех членов градсовета, что данный проект будет востребован у жителей краевой столицы.

Известный архитектор Сергей Боженко расстроился, что подобные спортивные кластеры не строят в центре Барнаула. Предприниматель Евгений Носенко интересовался, как инвестор планирует управлять всеми комплексами: одновременно или по отдельности. Присутствовавший на градсовете президент федерации волейбола Алтайского края, легендарный в прошлом игрок ВК "Университет" Сергей Брагин сообщил, что у инвестора есть понимание, как будет функционировать комплекс.

Архитектор Александр Деринг похвалил разработчиков за грамотное использование муралов на фасадах зданий.

«У нас они как-то хаотично появляются в городе, а здесь очень все правильно и гармонично», – отметил Александр Деринг.

В итоге проект одобрили.