"Это наша жемчужина". В Барнауле не разрешили строить офисник рядом с первым "небоскребом"

Проект здания рядом с домом купца Аверина рассмотрели на заседании градсовета

26 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Проект офисного здания на Гоголя, 74 / Фото: мастерская "Алтай"

В центре Барнаула, на ул. Гоголя, 74 (пересечение с пр. Красноармейским), в ближайшем будущем может появиться очередное административное здание. Проект трехэтажного офиса рассмотрели на заседании градсовета Барнаула. Здание хотят возвести буквально в нескольких метрах от первого барнаульского "небоскреба" на ул. Гоголя, 76, – дома купца Аверина. В целом члены градсовета не особо были поражены проектом. Что именно не понравилось экспертам – читайте в нашем материале.

Что известно о проекте?

Участок много лет пустовал. Однако в январе "ушел с молотка". Всего за лот боролись три претендента: СЗ "Алгоритм-Альфа" (компания, входящая в ГК "Алгоритм"), бизнесмен Кирилл Суворов и ООО "АПС Групп" (занимается проектированием зданий). Последнее и максимальное предложение поступило от Суворова – 7,1 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости – 2,7 млн рублей. Теперь новый владелец должен что-то возвести там в ближайшие два с половиной года. Будущему офису решили дать название "Гоголь".

Проект офиса на данном участке разработала мастерская "Алтай". Общая площадь объекта составит 457 квадратных метров. Офис будет трехэтажным. Из-за близости с памятником архитектуры высота здания не должна быть более 20 метров. Подразумевается размещение парковок, контейнеров для бытовых отходов. Сделают тротуар, а на крыше здания высадят деревья.

Что касается архитектуры, то при строительстве будут использовать отделку под темно-красный кирпич, которая должна создать единый ансамбль с домом купца Аверина. Боковые фасады отделают сэндвич-панелями. Также проектировщики предусмотрели огромное количество остекления. Первый этаж будет 3,9 метра высотой, второй – 3,6 метра, а третий – 7,4 метра. Именно третий этаж запроектирован для проведения деловых встреч и различных эвент-мероприятий.

Что сказали архитекторы?

В целом им проект не понравился. Известный барнаульский бизнесмен Евгений Носенко призвал проектировщиков серьезнее относиться к дому Авериных – одному из самых уникальных сооружений Барнаула. Член градсовета рекомендовал переделать сторону фасада, которая выходит во двор.

«Это наша жемчужина. У вас какой архитектурный стиль?» – поинтересовался Носенко.

Представитель мастерской "Алтай" ответила, что это не только ее видение, но и заказчика, "у которого очень хороший вкус".

Архитектор Сергей Боженко напомнил о печальной судьбе второго "небоскреба" Авериных, который разрушился несколько лет назад. Все это произошло, потому что градостроители не учли огромное количество подземных вод. Если строить офис рядом, то есть риск "потерять" еще и второе здание. Тем более что оно будет буквально в нескольких метрах от будущего офисника. Кроме того, Сергей Боженко скептически отнесся к идее дать зданию имя "Гоголь".

«Надо ли доброе имя из истории культуры России использовать для названия офиса?» – заявил Боженко.

Известный алтайский архитектор Александр Деринг рекомендовал поработать лучше над объемом и фасадом здания. Прежде всего, сделать акцент на верхние этажи, а не на третий. Также Александр Деринг предложил сделать фасад более теплого цвета, избавившись от темно-красного кирпича.

Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров высказал мнение всех членов градсовета, что проектировщикам нужно поработать над масштабом. Здание очень большое для данного участка и плохо "соседствует" с домом купца Аверина.

В итоге документацию отправили на доработку.

Что известно о доме купца Аверина?

Это пятиэтажное кирпичное здание, построенное в 1915 году и признанное памятником архитектуры. Объект возвели для сдачи квартир в аренду состоятельным горожанам: здесь был водопровод, канализация, прачечная, котельная и даже электрическое освещение.

Изначально дом строили П-образным: один из корпусов имел четыре этажа, другой – пять. Но в 1989 году высокая часть дома была признана аварийной и ее вместе с переходом между корпусами снесли. В том же 1989 году на торцевой стене дома появился рисунок под названием "Старый город". Его автор – художник-монументалист Владимир Тимуш.