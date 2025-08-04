Трибуны, ночная подсветка и гаражи. Каким будет новый футбольный манеж в Барнауле

Проект для клуба "Динамо-Барнаул" представили на заседании градсовета

04 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Проект футбольного манежа в Барнауле

Новый футбольный манеж с трибунами на 1500 человек планируют построить в Барнауле для команды "Динамо-Барнаул". Его расположат по адресу проспект Ленина, 152а, на месте нынешнего манежа, который находится в аварийном состоянии. Проект арены стоимостью около 1,2–1,5 миллиарда рублей представили 31 июля на заседании градсовета. Рассказываем, каким будет новый футбольный манеж для главной футбольной команды края.

Что известно о проекте?

Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало возвести надувной манеж. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации.

Новый манеж построят на стадионе "Трансмаш". Там появится полноценное футбольное поле с искусственным газоном, трибуны на 1500 человек. Также подразумевается строительство тренажерных залов, раздевалок, кабинетов для администрации и других помещений, важных для проведения футбольных матчей. Вход в манеж сделают со стороны проспекта Ленина, но здание будет скрыто от красной линии. Однако манеж хорошо будет просматриваться с проспекта Калинина, но там находится несколько гаражей, которые не позволят сделать красивую входную группу. Подразумевается и ночная подсветка, а также парковка для болельщиков из расчета 75 мест на 100 зрителей.

Заказчиком выступило Министерство спорта Алтайского края, а проектировщиком – ООО "АльфА ПроекТ". Общая площадь манежа, включая общественные блоки, составит 17,6 тысячи квадратных метров, а площадь самого манежа – 14,7 тыс. кв. м. Оформление и фасады будут выполнены в фирменных цветах футбольного клуба "Динамо".

Что сказали о проекте эксперты?

В целом члены градсовета решили поддержать проект. Однако заказчика в лице Министерства спорта Алтайского края попросили сделать более просторную парковку, а также проработать концепцию входной группы на территорию комплекса. Общественник Евгений Носенко предложил властям города или края выкупить гаражи, снести их и сделать красивое общественное пространство со стороны проспекта Калинина.

И когда начнут строить манеж?

Если все получится, то в 2025–2026 годах. Скорее всего, возводить крытый футбольный манеж будут в несколько этапов.

Зачем Барнаулу вообще нужен новый манеж?

Изначально Министерство спорта края планировало реконструировать футбольную школу "Динамо". Однако проверка показала, что проще снести и построить что-то новое, чем восстанавливать имеющуюся инфраструктуру. В 2019 году "Трансмаш" начали ремонтировать: на верхнем поле по программе "Спорт – норма жизни" постелили новое покрытие.

Тогда же на уровне руководства барнаульского "Динамо" и Министерства спорта края возникла идея построить новый манеж. Футбольный клуб уже давно нуждается в подобной крытой арене. Дело в том, что зимой у детей школы и профессиональных игроков нет возможности тренироваться в помещении. Есть в Барнауле футбольный манеж "Темп", но объект находится в частных руках.