Трибуны, ночная подсветка и гаражи. Каким будет новый футбольный манеж в Барнауле
Проект для клуба "Динамо-Барнаул" представили на заседании градсовета
04 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Новый футбольный манеж с трибунами на 1500 человек планируют построить в Барнауле для команды "Динамо-Барнаул". Его расположат по адресу проспект Ленина, 152а, на месте нынешнего манежа, который находится в аварийном состоянии. Проект арены стоимостью около 1,2–1,5 миллиарда рублей представили 31 июля на заседании градсовета. Рассказываем, каким будет новый футбольный манеж для главной футбольной команды края.
Что известно о проекте?
Изначально руководство клуба "Динамо-Барнаул" планировало возвести надувной манеж. Однако позже решили строить полноразмерный манеж третьей категории, где можно проводить игры ФНЛ-2. Позже к процессу подключилось Министерство спорта Алтайского края и разыграло тендер на составление проектно-сметной документации.
Новый манеж построят на стадионе "Трансмаш". Там появится полноценное футбольное поле с искусственным газоном, трибуны на 1500 человек. Также подразумевается строительство тренажерных залов, раздевалок, кабинетов для администрации и других помещений, важных для проведения футбольных матчей. Вход в манеж сделают со стороны проспекта Ленина, но здание будет скрыто от красной линии. Однако манеж хорошо будет просматриваться с проспекта Калинина, но там находится несколько гаражей, которые не позволят сделать красивую входную группу. Подразумевается и ночная подсветка, а также парковка для болельщиков из расчета 75 мест на 100 зрителей.
Заказчиком выступило Министерство спорта Алтайского края, а проектировщиком – ООО "АльфА ПроекТ". Общая площадь манежа, включая общественные блоки, составит 17,6 тысячи квадратных метров, а площадь самого манежа – 14,7 тыс. кв. м. Оформление и фасады будут выполнены в фирменных цветах футбольного клуба "Динамо".
Что сказали о проекте эксперты?
В целом члены градсовета решили поддержать проект. Однако заказчика в лице Министерства спорта Алтайского края попросили сделать более просторную парковку, а также проработать концепцию входной группы на территорию комплекса. Общественник Евгений Носенко предложил властям города или края выкупить гаражи, снести их и сделать красивое общественное пространство со стороны проспекта Калинина.
И когда начнут строить манеж?
Если все получится, то в 2025–2026 годах. Скорее всего, возводить крытый футбольный манеж будут в несколько этапов.
Зачем Барнаулу вообще нужен новый манеж?
Изначально Министерство спорта края планировало реконструировать футбольную школу "Динамо". Однако проверка показала, что проще снести и построить что-то новое, чем восстанавливать имеющуюся инфраструктуру. В 2019 году "Трансмаш" начали ремонтировать: на верхнем поле по программе "Спорт – норма жизни" постелили новое покрытие.
Тогда же на уровне руководства барнаульского "Динамо" и Министерства спорта края возникла идея построить новый манеж. Футбольный клуб уже давно нуждается в подобной крытой арене. Дело в том, что зимой у детей школы и профессиональных игроков нет возможности тренироваться в помещении. Есть в Барнауле футбольный манеж "Темп", но объект находится в частных руках.
08:26:58 04-08-2025
ФНЛ-2 ? Так и будут дальше "глину месить"?
Вроде Нифонтов на текущий сезон выделял дополнительное субсидирование на повышение команды в классе? Но пока-5 место в 5-ой по силе лиге страны. И без перспектив!!!
08:30:32 04-08-2025
а также парковка для болельщиков из расчета 75 мест на 100 зрителей.(С)
Т.е. парковка на 1125 машин? Её где разместят?
09:12:39 04-08-2025
А тоннель под ЖД вокзалом не лучшее вложение средств?
10:37:35 04-08-2025
Во-первых Очень тупое расходование средств, да и Во-вторых денег в стране нет, бюджет пустой так что это просто очередная лапша на уши