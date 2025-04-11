Вместе с этим подросла и предлагаемая зарплата

11 апреля 2025, 13:14, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае за год спрос на водителей такси вырос на 106%, а зарплаты – на 53%, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"В регионе за последний год работодатели разместили 0,3 тыс. вакансий для таксистов (1% от всех)", – говорится в исследовании.

Наибольший спрос за последний год зафиксирован в Москве (более 2,7 тыс. вакансий), Московской области (2,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (2,1 тыс.).

В целом по стране медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты предлагают в Дагестане и Северной Осетии (по 190 тыс. рублей), Приморском крае (187 тысяч), Волгоградской области (184 тысячи), Красноярском крае и Тюменской области (по 180 тысяч).

"В Алтайском крае водителям такси предлагают в среднем 153,2 тыс. рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на 53%", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что зарплата таксистов в Алтайском крае показала самый впечатляющий рост.