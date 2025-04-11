Спрос на водителей такси за год вырос на Алтае в два раза
Вместе с этим подросла и предлагаемая зарплата
11 апреля 2025, 13:14, ИА Амител
В Алтайском крае за год спрос на водителей такси вырос на 106%, а зарплаты – на 53%, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
"В регионе за последний год работодатели разместили 0,3 тыс. вакансий для таксистов (1% от всех)", – говорится в исследовании.
Наибольший спрос за последний год зафиксирован в Москве (более 2,7 тыс. вакансий), Московской области (2,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (2,1 тыс.).
В целом по стране медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей.
Самые большие зарплаты предлагают в Дагестане и Северной Осетии (по 190 тыс. рублей), Приморском крае (187 тысяч), Волгоградской области (184 тысячи), Красноярском крае и Тюменской области (по 180 тысяч).
"В Алтайском крае водителям такси предлагают в среднем 153,2 тыс. рублей, и за год сумма зарплатных предложений выросла на 53%", – отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что зарплата таксистов в Алтайском крае показала самый впечатляющий рост.
13:34:58 11-04-2025
Ну, ну только клиентов стало гораздо меньше.У нас не Москва народ бедный.
14:01:50 11-04-2025
Это я так понимаю, к слову о работе общественного транспорта...?
14:28:20 11-04-2025
"водителям такси предлагают" - формулировка улыбает. Кто предлагает-то? Хочешь катай, не хочешь - лежи отдыхай. Зиму не ездил, счас посмотрел на заказы - цена какой была, такой и осталась. Бенз только в гору.
15:35:23 11-04-2025
В чего у нас есть официальные таксопарки которые официально водителей на работу устраивают!? Покажите хоть один!