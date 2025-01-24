ФАС занялась проверкой коэффициентов цен на такси
За год стоимость услуг выросла на 16%
24 января 2025, 11:40, ИА Амител
Проверку обоснованности цен на такси начала ФАС России. Служба работает с системой начисления коэффициентов, чтобы сделать ее прозрачной и правомерной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. То есть там есть базовые цены, а есть коэффициенты различные, которые применяются. Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты", – рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.
Также глава ФАС заявил, что плохие погодные условия создают определенные сложности на дороге. Поэтому коэффициенты способствуют не только росту цены, но и привлечению большего числа участников.
ФАС начала сдерживать цены на такси еще осенью 2024 года. При этом с декабря 2023-го по декабрь 2024-го стоимость услуги увеличилась на 16%. Согласно прогнозу аналитиков, в январе 2025 года спрос на услуги такси снизится, вследствие чего цены скорректируются. Однако позже стоимость поездок снова начнет расти. Также эксперты отметили, что сейчас для рынка таксомоторных перевозок настали сложные времена: в 2025 году авто вновь подорожают из-за индексации утильсбора, а в отрасли все еще не хватает водителей.
Напомним, ранее сенатор Иван Абрамов заявил, что агрегаторы такси забирают 20-25% от стоимости услуги. Он предлагает ограничить их прибыль, чтобы снизить стоимость поездки для клиента. По мнению Абрамова, 10% более чем достаточно для того, чтобы покрыть операционные затраты.
12:12:45 24-01-2025
Велосипед 🚲!
16:22:41 24-01-2025
Коля (12:12:45 24-01-2025) Велосипед 🚲! ... ну-ка съезди с Южного в Научный городок на велосипеде в минус 30, владея при этом двумя сумками и женой
12:21:27 24-01-2025
Вообще не пойму проблемы, лучше заняться ценами на лекарства и жизненно необходимые товары и услуги, включая коммунальные. А такси не жизненно необходимая сфера, ну есть у кого деньги, ну пусть едут
13:00:41 24-01-2025
Цены на такси выросли, потому что выросли на всё. Соответственно, всем, кто причастен к работе в такси надо больше денег теперь. Вот и подняли.
13:40:21 24-01-2025
Гость (13:00:41 24-01-2025) Цены на такси выросли, потому что выросли на всё. Соответств... Цены на такси выросли только а Барнауле
13:54:20 24-01-2025
Гость (13:40:21 24-01-2025) Цены на такси выросли только а Барнауле ... Ну, во-первых это не правда. А во-вторых, назовите пожалуйста причину, по которой цены на такси на должны были вырасти?
14:09:07 24-01-2025
Гость (13:40:21 24-01-2025) Цены на такси выросли только а Барнауле ... Тем более, что в Барнауле, цены на такси падают с октября прошлого года. И не видят этого либо те кто просто не хочет этого видеть, либо те, кто на такси ездит один раз в год.
15:55:14 27-01-2025
Почему мы платим налоги за агрегатора?