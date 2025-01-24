ФАС занялась проверкой коэффициентов цен на такси

За год стоимость услуг выросла на 16%

24 января 2025, 11:40, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Проверку обоснованности цен на такси начала ФАС России. Служба работает с системой начисления коэффициентов, чтобы сделать ее прозрачной и правомерной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. То есть там есть базовые цены, а есть коэффициенты различные, которые применяются. Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты", – рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Также глава ФАС заявил, что плохие погодные условия создают определенные сложности на дороге. Поэтому коэффициенты способствуют не только росту цены, но и привлечению большего числа участников.

ФАС начала сдерживать цены на такси еще осенью 2024 года. При этом с декабря 2023-го по декабрь 2024-го стоимость услуги увеличилась на 16%. Согласно прогнозу аналитиков, в январе 2025 года спрос на услуги такси снизится, вследствие чего цены скорректируются. Однако позже стоимость поездок снова начнет расти. Также эксперты отметили, что сейчас для рынка таксомоторных перевозок настали сложные времена: в 2025 году авто вновь подорожают из-за индексации утильсбора, а в отрасли все еще не хватает водителей.

Напомним, ранее сенатор Иван Абрамов заявил, что агрегаторы такси забирают 20-25% от стоимости услуги. Он предлагает ограничить их прибыль, чтобы снизить стоимость поездки для клиента. По мнению Абрамова, 10% более чем достаточно для того, чтобы покрыть операционные затраты.