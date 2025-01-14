Зарплата таксистов на Алтае показала самый впечатляющий рост
Средние предложения выросли на 36% за год
14 января 2025, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован наибольший рост средней предлагаемой зарплаты для водителей такси в 2024 году, сообщает "Авито".
"Средние предложения выросли на 36% за год и достигли 137 703 рублей в месяц при полной занятости", – говорится в исследовании.
При этом отмечается, что реальный доход таксистов зависит от количества отработанных часов, заказов, тарифа и других факторов, поэтому может отличаться от средних значений.
"Рост зарплатных предложений для водителей такси в различных регионах России подтверждает высокий спрос на этих работников. Особенно тренд заметен в регионах, где развивается туристическая и инфраструктурная сфера, а также в крупных агломерациях, где такси остается важной частью транспортной системы. В условиях увеличения объемов заказов и стремительного роста популярности услуг такси работодатели готовы предложить конкурентоспособные условия для привлечения квалифицированных водителей", – подчеркнул директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито Работы" Артем Егоренков.
11:37:25 14-01-2025
гордиться как бы нечем, что таксист или доставщик еды зарабатывают больше дипломированного специалиста с ВО
11:48:24 14-01-2025
Гость (11:37:25 14-01-2025) гордиться как бы нечем, что таксист или доставщик еды зараба... просто стали вбелую показывать реальные з/п
11:50:35 14-01-2025
Обещать не значит жениться...
11:51:23 14-01-2025
А всё ноют,что денег мало .
11:51:45 14-01-2025
Как всегда за цифрами скрывается реальность.
Как "рост" происходит так:
HR ставят задачу по привлечению кадров. Они мониторят рынок и ставят цифры выше чем у конкурентов. Так же поступают и конкуренты. Учитывая не больше рынок агрегатов "рост" происходит очень быстро.
Однако эти цифры не имеют отношения к действительности. Т.к изначально формулировка не верная. Автопарки сдают автомобили в аренду водителям и это не они платят, а водители платят им. А дальше как повезёт. Сомневаюсь, что в Барнауле есть больше 2-3 человек, которые реально зарабатывали такие суммы и то о стабильности таких заработков говорит не приходится
12:53:45 14-01-2025
Гость (11:51:45 14-01-2025) Как всегда за цифрами скрывается реальность.Как "рост" п... Очень зря сомневаетесь. На фоне роста доходов и мертвого ОТ, такси реально пользуются популярностью. Другой вопрос затраты на бензин, на аренду или амортизацию авто. Тем не менее, 70-80 у трудолюбивого таксиста спокойно выходит
12:32:28 16-01-2025
Гость (12:53:45 14-01-2025) Очень зря сомневаетесь. На фоне роста доходов и мертвого ОТ,... Раньше было. И то пахать надо так что света белого не видишь. А сейчас какой-то ужас начался
12:04:40 14-01-2025
Нет там таких денег. Даже грязными чтоб столько заработать надо по 14 часов в день без выходных катать.
12:55:12 14-01-2025
Гость (12:04:40 14-01-2025) Нет там таких денег. Даже грязными чтоб столько заработать н...
Даже если 30 дней по 24 часа работать 136 тысяч не выйдет
20:40:18 14-01-2025
Таксист (12:55:12 14-01-2025) Даже если 30 дней по 24 часа работать 136 тысяч не выйде... 136 не выйдет, помереть можешь.)
12:13:58 14-01-2025
Интересно получить информацию не от статистиков, а от самих таксистов об их реальной зарплате.
07:52:38 15-01-2025
Гость (12:13:58 14-01-2025) Интересно получить информацию не от статистиков, а от самих ... Максимум 3 т.р за день с 1м перекусом в 30мин. Или двумя по 15мин. А остальные 11:30 часов не вылезаешь и ездишь.
13:00:53 14-01-2025
цены растут, а таксисты чё, рыжие чтоли?!
13:14:47 14-01-2025
Гость (13:00:53 14-01-2025) цены растут, а таксисты чё, рыжие чтоли?!... Чернявые. Рублиштэйна двасать четырэ (с)
13:04:00 14-01-2025
Это не зп. Это выручка!!! от нее отнимаем бензин, плановые ТО, налоги, комиссию парка и остается 60-80 тыс.
13:19:00 14-01-2025
Гость (13:04:00 14-01-2025) Это не зп. Это выручка!!! от нее отнимаем бензин, плановые Т...
Если на своём авто, то ещё минус ремонты, амортизацию авто. 40-50 тысяч как итог. Ремонты разные бывают, можно в убыток сработать и надолго.
14:12:15 14-01-2025
Таксист (13:19:00 14-01-2025) Если на своём авто, то ещё минус ремонты, амортизацию ав... А если на арендованном- минус 60 тысяч.
13:05:56 14-01-2025
ААА . так это не цена. Это предложение!!! то есть на заборе написали "работа в такси! зп 137-300 тыс". И принимаем эту цифру за истину???
13:10:01 14-01-2025
Гость (13:05:56 14-01-2025) ААА . так это не цена. Это предложение!!! то есть на заборе ... ну да, да!
14:49:27 14-01-2025
Так все-таки разъясните- это деньги "грязными" или что на карман? А про стоимость проезда км никто не хочет сказать?
15:49:24 14-01-2025
Гость (14:49:27 14-01-2025) Так все-таки разъясните- это деньги "грязными" или что на ка... я катаюсь без фанатизма 11 часов в сутки, в среднем в час 650-700 рублей (обычно 2-3 заказа), почему в среднем, потому что утро-вечер (пик) это больше, а днем девочки катаются от 1 до 6 подъезда или студенты от общаг до институтов, в итоге в смену выходит грубо 7000. Начинаем отнимать, 1400 яндекс, 1200 бензин, 2000 аренда. +/- так каждый день.
15:55:04 14-01-2025
Гость (15:49:24 14-01-2025) я катаюсь без фанатизма 11 часов в сутки, в среднем в час 65... Т.е. грубо, за час мотаний, у вас выходит 200+/- рублей на карман? Да уж...
20:00:52 14-01-2025
Гость (15:55:04 14-01-2025) Т.е. грубо, за час мотаний, у вас выходит 200+/- рублей на к... Ну так и есть. Подтверждаю
21:33:26 14-01-2025
Гость (20:00:52 14-01-2025) Ну так и есть. Подтверждаю... у некоторых за час не чего неделанья ещё больше получается!...
а тут мотания...! и машины биение...!
20:42:58 14-01-2025
Гость (15:55:04 14-01-2025) Т.е. грубо, за час мотаний, у вас выходит 200+/- рублей на к... Вы прогу таксистскую скачайте и в чат зайдите там крайне высокооплачиваемые специалисты общаются.)
22:10:55 14-01-2025
гость (20:42:58 14-01-2025) Вы прогу таксистскую скачайте и в чат зайдите там крайне выс... Да я наслышан. Там через одного успешные бизнесмены, а таксуют для души.
20:39:12 14-01-2025
аааааа 11 ЧАСОВ это без фанатизма, по пробкам, гололеду, метелям. Брать надо всех бухих, с животными, рассадой на дачу, с детьми которых тошнит и за химчистку салона никто не заплатит. Вот это жизнь. Да еще мойка тоже денег стоит. Т.Е. за нормальный рабочий день 8 часов 1600 примерно*22 раб дня=35 200 вот их реальная ЗП. Ну эт ЗП дворника)))
08:00:46 15-01-2025
гость (20:39:12 14-01-2025) аааааа 11 ЧАСОВ это без фанатизма, по пробкам, гололеду, мет... Все верно бомж работа.💯👍
13:09:53 15-01-2025
Одна из самых неблагодарных работ.