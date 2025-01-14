Средние предложения выросли на 36% за год

14 января 2025, 11:30, ИА Амител

Таксист / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован наибольший рост средней предлагаемой зарплаты для водителей такси в 2024 году, сообщает "Авито".

"Средние предложения выросли на 36% за год и достигли 137 703 рублей в месяц при полной занятости", – говорится в исследовании.

При этом отмечается, что реальный доход таксистов зависит от количества отработанных часов, заказов, тарифа и других факторов, поэтому может отличаться от средних значений.