Депутат объяснил, почему россиянам могут прийти сразу две повестки в весенний призыв
Андрей Картаполов рассказал, что нужно делать в таком случае
06 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Россиянам в весенний призыв может прийти сразу бумажная и электронная повестки, сказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ничего страшного в этом нет: просто в военкомат нужно идти по бумажной повестке. При этом в обоих случаях оповещения идентичны.
До этого депутат рассказывал, что в весенний призыв 2024 года электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме. Бумажный вариант останется основным, пока не заработает реестр военнообязанных.
Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Как и прежде, срок службы составляет один год, но верхняя планка призывного возраста выросла с 27 до 30 лет.
Отправлять молодое пополнение в зону СВО и новые регионы не будут.
13:26:16 06-04-2024
призывник обязан явиться в двух экземплярах!