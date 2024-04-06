Депутат объяснил, почему россиянам могут прийти сразу две повестки в весенний призыв

Андрей Картаполов рассказал, что нужно делать в таком случае

06 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Россиянам в весенний призыв может прийти сразу бумажная и электронная повестки, сказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ничего страшного в этом нет: просто в военкомат нужно идти по бумажной повестке. При этом в обоих случаях оповещения идентичны.

До этого депутат рассказывал, что в весенний призыв 2024 года электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме. Бумажный вариант останется основным, пока не заработает реестр военнообязанных.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Как и прежде, срок службы составляет один год, но верхняя планка призывного возраста выросла с 27 до 30 лет.

Отправлять молодое пополнение в зону СВО и новые регионы не будут.