Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь

08 октября 2026, 15:23, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15-летнего подростка, на которого напал медведь в Солтонском районе, госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска, сообщили в Минздраве Алтайского края.

"Специалисты проводят необходимый комплекс диагностических мероприятий, сразу после чего будет проведена первичная хирургическая обработка ран. Медицинская помощь оказывается в достаточном объеме", - подчеркнули в Минздраве.

В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.

Региональная прокуратура проводит проверку, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение подобных случаев.