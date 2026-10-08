Средней степени тяжести. Минздрав рассказал о состоянии подростка после нападения медведя
Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь
08 октября 2026, 15:23, ИА Амител
15-летнего подростка, на которого напал медведь в Солтонском районе, госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска, сообщили в Минздраве Алтайского края.
"Специалисты проводят необходимый комплекс диагностических мероприятий, сразу после чего будет проведена первичная хирургическая обработка ран. Медицинская помощь оказывается в достаточном объеме", - подчеркнули в Минздраве.
В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.
Региональная прокуратура проводит проверку, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение подобных случаев.
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