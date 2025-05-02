Отныне работа должна вестись между двумя сторонами, заявили в госдепе

02 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Флаг США / Фото: Luke Michael / Unsplash

США не намерены играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. Ее слова передает РИА Новости.

"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", – сказала она.

При этом Брюс отметила, что США приложат усилия для достижения мира, но отныне исход конфликта требует "конкретных идей" от России и Украины.

Ранее Украина согласилась на 22 условия США, чтобы урегулировать конфликт с Россией.