США отказались от роли посредника между Россией и Украиной
Отныне работа должна вестись между двумя сторонами, заявили в госдепе
02 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Флаг США / Фото: Luke Michael / Unsplash
США не намерены играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. Ее слова передает РИА Новости.
"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", – сказала она.
При этом Брюс отметила, что США приложат усилия для достижения мира, но отныне исход конфликта требует "конкретных идей" от России и Украины.
Ранее Украина согласилась на 22 условия США, чтобы урегулировать конфликт с Россией.
10:36:01 02-05-2025
На волне успеха...
🤣
11:11:44 02-05-2025
Всё 100летняя война ?
11:14:51 02-05-2025
представитель Госдепа? - то есть просто говорящая голова. сегодня одно транслирует, а завтра уже другое
11:38:37 02-05-2025
Амеры полезные ископаемые у хохлов отжали...
17:57:18 02-05-2025
.... (11:38:37 02-05-2025) Амеры полезные ископаемые у хохлов отжали... ... Ха-ха, отжали у хохлов, какая наивность!!!Попомните мои слова, в скором времени выяснится, что это хохлы амеров обули по полной программе.
12:10:27 02-05-2025
Ишь ты, "миротворцы". Сначала сами создали и раздули конфликт, десятилетиями вмешивались по всем фронтам, устраивали цветные революции. Сейчас будут поддерживать его в тлеющем состоянии максимально долго.
А в глазах мировой общественности типа не причем и, более того, якобы за мир.
Лицемеры планетарного масштаба
12:29:15 02-05-2025
Они же всю эту бадягу заварили!
Странно как-то их видеть в роли посредников...!
14:56:05 02-05-2025
Гость (12:29:15 02-05-2025) Они же всю эту бадягу заварили! Странно как-то их видеть... Стандартная американская схема: создай проблему и реши ее с выгодой для себя.
В итоге, США в большинстве созданных конфликтов являются выгодоприобретателями. Присваивают нефть и в Ливии и в Сирии, например, тоталитарную чужую нефть превратили в свою демократическую.
С СССР долго бодались, отжать и разрушить не получалось. А сейчас легально владеют недрами и землями Украины, обезжиривать территории будут до бесконечности.
12:41:37 02-05-2025
А вы думаете они в Афганистан недавно зашли, вооруженные до зубов, что бы порядок там наводить!?
А потом сбежали с огромной скоростью что некоторые даже не успевали в самолёты запрыгнуть...!
Зачем это всё было!?
А что бы снабдить Афганистан оружием!!!
И разжигать войны в этом регионе с новой силой!!!...
20:26:42 02-05-2025
Гость (12:41:37 02-05-2025) А вы думаете они в Афганистан недавно зашли, вооруженные до ... при амерах в Афгане производство и поставка наркоты выросли