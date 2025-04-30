Парад состоится, несмотря на угрозы, заверил Песков

30 апреля 2025, 21:40, ИА Амител

Парад победы в Москве / Фото: из архива kremlin.ru

Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

"Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об угрозах ударить по Москве во время проведения парада со стороны украинских властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает "болевые точки России" для побуждения к дипломатии, добавив, что в России "должны переживать" по поводу проведения парада на 9 Мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия "планированием теракта в прямом эфире".

Напомним, по решению президента России Владимира Путина в дни 80-летия Победы ВС РФ останавливают все боевые действия из гуманитарных соображений.