Без СВО Россия "скатилась" бы в разряд второстепенных стран, убежден президент

25 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

В Казани 24 октября официально завершился саммит БРИКС. По его итогам Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, где ответил на самые главные вопросы, в том числе и от западных журналистов. Он рассказал о ситуации в Курской области, о возможности мирных переговоров с Украиной, об отношениях с Западом и многом другом.

Главные заявления Владимира Путина по итогам саммита – в материале amic.ru.

О ситуации в Курской области

Владимир Путин подчеркнул, что российские военные действуют уверенно на всех направлениях, в том числе и на курском.

"Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", – сказал президент.Глава государства заявил, что только за последний месяц потери украинской армии в Курской области составили 26 тысяч.

По мнению президента, провокации ВСУ на этом направлении связаны с выборами в США.

"Они хотят во что бы то ни стало показать действующей Администрации и избирателям действующей Администрации, этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа. Поэтому оценивать в каких-то баллах очень сложно, практически невозможно", – убежден Путин.

О мирных переговорах с Украиной

По словам Владимира Путина, проведению переговоров препятствует сама украинская сторона. Он напомнил, что в 2022-м переговоры велись при посредничестве Турции. К концу года удалось выйти на проект мирного соглашения, но потом украинские власти отказались от сотрудничества.

Недавно история практически повторилась, заявил президент России.

"Недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть, по переговорам. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров они вести с нами не собираются", – рассказал Путин. При этом глава государства выразил надежду, что конфликт завершится мирным путем. Но подчеркнул, что переговоры должны вестись с учетом того, "что складывается на земле".

"Но не хотят главари киевского режима. В том числе, я думаю, и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", – заключил президент.

О том, из-за чего началась спецоперация

Журналист BBC спросил Путина о том, как связаны СВО и безопасность России. Он напомнил, что до начала спецоперации никаких ударов дронов по территории РФ не было. Но президент парировал тем, что проведение операции вызвано стратегической необходимостью.

"Да, этого не было, но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира все время указывали на свое место. Я могу вам совершенно определенно это сказать. Так вроде все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место", – сказал Путин. При этом он подчеркнул, что инициатором конфликта была не Россия. По мнению президента, большая часть вины лежит на западных странах, которые поддержали госпереворот на Украине в 2014 году, а затем в течение восьми лет активно вооружали ВСУ. Плюс, страны НАТО не сдержали обещание о нерасширении на Восток. Эта ситуация в итоге привела бы к краху России, считает глава государства.

"Это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", – заявил российский лидер.

Об отношениях с Западом и выборах в США

Путин подчеркнул, что будущие российско-американские отношения зависят исключительно от США. Здесь он особенно подчеркнул важность выборов президента, которые скоро состоятся.

"Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо. Но это выбор за будущей администрацией", – сказал президент.При этом он в очередной раз заявил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы главы американского государства. И не будет в этот раз.

Также Путина просили прокомментировать слухи о том, что цель России – "посеять хаос" в европейских городах. По его словам, нестабильность на Западе – исключительно результат непродуманной политики местных властей. Европейские лидеры загнали экономики своих стран в рецессию, отказавшись от наших энергоносителей, считает президент.

"Это вызывает соответствующую реакцию, потому что идет понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно, это данные статистики самих европейских стран. Но мы-то здесь при чем? Ну что вы, право? Это, знаете, как у нас говорят, это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики", – убежден глава государства. При этом он считает, что ситуацию все еще можно разрешить, а Россия готова сотрудничать в вопросах энергетики.

О том, есть ли войска КНДР на территории России

Западные журналисты спросили у Путина, находятся ли в России северокорейские войска. Они сослались на спутниковые снимки, которые якобы это подтверждают.

"Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", – ответил президент.Он напомнил, что с КНДР у России есть Договор о стратегическом партнерстве, в котором есть статья № 4. Она гласит:

"Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".

По словам Путина, обе стороны относятся к этим договоренностям серьезно. Но чтобы их реализовывать, сначала нужно провести ряд мероприятий.

"Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс", – сказал президент.

О будущем БРИКС

Путин заявил, что 16-й саммит БРИКС в Казани прошел очень продуктивно. По его итогам участники одобрили соответствующую декларацию.

"Получился, на наш взгляд, комплексный, концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", – сказал Путин.Он подчеркнул, что БРИКС – открытый формат. Страны, которые разделяют ценности объединения, могут к нему присоединиться, в том числе и в статусе партнеров.

"БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество. Соответственно, уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории – государств-партнеров", – сказал президент.Он отметил, что в будущем члены организации начнут плотнее работать по вопросам межбанковской коммуникации. Цель – развивать механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, которые были бы абсолютно независимы от внешнего воздействия.

При этом он отметил, что аналога SWIFT для стран БРИКС пока нет и работы над ним не ведется. По словам Путина, крайней нужды в этом нет, поскольку есть другие механизмы. Но этот вопрос глава государства назвал очень важным.