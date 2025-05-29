Депутаты отчет приняли, однако одна фракция воздержалась от голосования

29 мая 2025, 14:26, Антон Дегтярев

Виктор Томенко на отчете / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил ежегодный отчет об итогах работы краевых властей за 2024 год. На 41-й сессии АКЗС глава региона говорил об устойчивом росте промышленности и сельского хозяйства, темпах расселения аварийного жилья и существенном увеличении заработной платы в крае. Также Виктор Томенко подвел годовые итоги по планам строительства дорог, детских садов, школ, больниц и других важных социальных объектов. О том, как жил Алтайский край в 2024 году и чем мы праву можем гордиться, – в материале amic.ru.

Сельское хозяйство и промышленность

Губернатор Алтайского края отметил, что в минувшем году валовой региональный продукт вырос до 1,2 триллиона рублей. 2024 год завершился приростом экономики на 4,2%, индекс промышленного производства составил 105,8% к 2023 году. Объем производства продукции сельского хозяйства увеличился почти до 277 млрд рублей.

"Урожайность достигла 18,2 центнера с гектара – наилучший результат за последние годы. По объемам производства зерна Алтайский край занимает четвертое место в стране", – подчеркнул Виктор Томенко.

Он напомнил: сейчас в крае реализуется 23 крупных инвестиционных проекта на общую сумму более 42 млрд рублей. Их запуск в ближайшие пять лет "позволит нарастить производство молока на 175,5 тысячи тонн к сегодняшнему 1,1 млн тонн, производство мяса птицы добавить на 60 тысяч тонн".

"В 2024 году крупные инвестиции на переоснащение производства направили "Алейскзернопродукт", Черемновский сахарный завод, "Эвалар", компания "Бочкари". Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству маслоэкстракционного завода в селе Леньки Благовещенского района", – подчеркнул губернатор.

Отчет губернатора Томенко / Фото: amic.ru

Также Томенко добавил, что объем отгруженных товаров собственного производства в пищевой, перерабатывающей и фармпромышленности составил почти 270 млрд рублей. Общий объем промышленного производства в регионе в натуральном выражении превысил 800 млрд рублей, сообщил губернатор. За год предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили выпуск продукции на 36,5% относительно 2023 года – по словам главы региона, этому способствовало расширение производственных мощностей и привлечение кадров в отрасль.

Кроме того, для поддержки производства и инновационного развития в крае в 2024 году построили еще два технопарка. Теперь их три: в Рубцовске, Барнауле и Бийске. На эти цели из федерального бюджета поступило 1,5 млрд рублей. Глава региона сообщил, что уже сейчас власти приступают к созданию новой промышленной площадки в Барнауле, деньги поступят по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края.

Также, по словам Томенко, в Алтайском крае планируется развитие сборочных производств и производителей комплектующих беспилотников. И спрос на них будет только возрастать, подчеркнул губернатор.

Зарплаты, соцвыплаты и маткапитал

Номинальная заработная плата в крае увеличилась на 19,8%, а реальная (с учетом инфляции) – на 9,9% и составила почти 55,3 тысячи рублей, подчеркнул губернатор. Уровень безработицы снизился еще сильнее – до 0,8%, отметил Томенко. По словам главы региона, в течение 2024 года кадровая потребность предприятий поднималась до уровня 28 тысяч человек.

Что касается допвыплат, то объем расходов на них и на услуги жителям региона в 2024 году превысил 60 миллиардов, отметил Томенко.

Кроме того, в регионе продлили программу материнского капитала до 2030 года. Его размер вырос почти до 92 тысяч, маткапитал назначается в беззаявительном порядке, напомнил губернатор.

Губернатор Томенко на отчете / Фото: amic.ru

Энергетика, коммунальная инфраструктура и газ

В своем отчете губернатор также сообщил, что на реконструкцию объектов "большой энергетики" власти Алтайского края направили 9,6 млрд рублей. В городе Яровом отопительный сезон прошел стабильно и сбоев в подаче тепла не зафиксировано, отметил он.

Что касается коммунальной инфраструктуры, то на строительство и реконструкцию объектов этой сферы пустили 6,8 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2023 года. Было привлечено 2,4 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило улучшить качество теплоснабжения для 168 тысяч жителей региона.

Кроме того, в 2024 году в 95 сельских населенных пунктах пробурили 60 водозаборных скважин и установили 41 водонапорную башню, на это потратили около 570 млн рублей.

Деньги из краевого бюджета (почти 400 млн рублей) пошли и на устранение нарушений, которые выявили проверки на теплоснабжающих предприятиях Славгорода, добавил Томенко.

Еще в 2024 году в регионе построили 643 км газопроводной сети. По программе социальной догазификации более 53 тысяч домовладений получили возможность подключиться к газу, свыше 13 тысяч потребителей уже сделали это. Сейчас более чем 40 тысяч жителей региона могут газифицировать дома, подчеркнул губернатор. Также он добавил, что по оставшимся 8500 домовладениям есть утвержденный план догазификации, работы по которому идут.

Томенко уделил внимание и защите от наводнений и последствиям паводка. Так, в 2024 году построили четыре дамбы в селе Краснощеково общей протяженностью более 6 км. Завершились работы по регулированию русла реки Поперечной в селе Никольском Советского района, в результате чего тысяча человек не столкнулась с разрушительными последствиями поводка, сказал губернатор.

Депутаты АКЗС на отчете губернатора / Фото: amic.ru

Туризм, экология и мусор

По словам губернатора, в 2024 году в регионе есть успехи и в сфере туризма. Так, вместимость гостиниц и санаториев увеличилась на 2,5 тысячи мест. Туристы проживали более чем в 570 коллективных средствах размещения, что на 4% выше показателей 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство объектов туристской инфраструктуры в 2024 году превысил 5 млрд рублей – эта цифра стала рекордной, подчеркнул глава региона.

Томенко отметил, что в 2024 году всего было обустроено более 1,5 тысячи контейнерных площадок, их число в крае превысило 21 тысячу. Непростая ситуация сложилась с твердыми коммунальными отходами в Каменской и Рубцовской зонах. Власти создали "ТКО-Сервис" "со 100%-ной долей Алтайского края". По результатам конкурса с 1 мая 2025 года предприятие начало работать в Каменской и Рубцовской зонах, почти месяц оно оказывает услуги в штатном режиме, отметил Виктор Томенко.

Дороги и транспорт

Всего на развитие дорожного хозяйства в 2024 году в регионе направили свыше 22 млрд рублей, дорожный фонд увеличили более чем на 700 млн рублей по отношению к 2023 году. Всего в 2024-м в нормативное состояние привели около 800 км дорог.

Депутаты АКЗС на отчете / Фото: amic.ru

По словам губернатора, из-за действий подрядчика возникли проблемы со строительством развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. Новый подрядчик уже найден, работы должны завершиться до конца ноября 2025 года.

"В 2025 году объем расходов на дорожное хозяйство увеличен на 34% – до 30 млрд рублей. Запланировано приведение в нормативное состояние в целом с учетом муниципальной сети около 900 км дорог", – сообщил Виктор Томенко.

Не обошел губернатор и тему общественного транспорта. Так, сейчас в крае власти восстанавливают регулярное автобусное сообщение: в прошлом году возобновлена работа автобусов на 44 ранее утраченных маршрутах, транспортное сообщение было дополнительно восстановлено в 170 населенных пунктах. За 2,5 млрд рублей обновили 280 автобусов, 10 трамваев и 12 троллейбусов.

В 2025 году на обновление общественного транспорта в регионе планируется выделить чуть больше 1 млрд рублей, а в 2026 году – еще свыше 500 млн рублей. На эти деньги власти планируют закупить минимум 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов, сообщил Томенко. Еще в край в текущем году должны доставить 12 пассажирских вагонов.

Авиационный пассажиропоток за 2024-й вырос на 8% и превысил 780 тысяч человек. В аэропорту Барнаула продолжается строительство нового терминала, который начнет работать к концу 2025 года, напомнил губернатор.

Третий год подряд Алтайский край достигает рекордных показателей по объему грузов, перевезенных водным транспортом. В 2024-м было перевезено более 1,2 млн тонн грузов, что на 2,5% больше показателей 2023 года.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Мобильная связь

Томенко в отчете уделил внимание и теме мобильной связи. По его словам, в 2024 году 22 населенных пункта, где живет от 100 до 500 человек, подключили к мобильной связи и мобильному интернету. В 2024-м число жителей, впервые обеспеченных современной связью, превысило шесть тысяч человек. В текущем году подключат еще 40 населенных пунктов. Кроме того, с 2025 года претендовать на обеспечение сотовой связью могут населенные пункты, где живет до тысячи человек.

Строительство и расселение жилья

Строительная отрасль прошла год стабильно – с ростом объема выполненных строительных работ на 1,4%, отметил Томенко. По программе капремонта в 2024 году были проведены работы в 557 многоквартирных домах на общую сумму 2,9 млрд рублей, что на 37% выше показателей 2023 года. Это улучшило условия проживания для 117 тысяч жителей края.

Продолжалось и расселение жилья. В 2024 году в регионе расселили 733 жилых помещения общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров, где проживало более 1,5 тысячи человек. Также новое жилье получили и дети-сироты.

"В 2024 году на мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем направлено почти 2,2 млрд рублей – на 25% выше уровня 2023 года. Более 700 человек было обеспечено жильем. В 2025 году на эти цели предусмотрено еще 2,8 млрд рублей", – пояснил глава региона.

Отчет губернатора Томенко / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Здравоохранение

По словам Томенко, в 2024 году на здравоохранение направили почти 66 млрд рублей, что на 13,5% больше показателей 2023 года. В прошлом году медслужбы оперативно отреагировали на 703 тысячи вызовов скорой помощи и провели 590 тысяч госпитализаций, что на 4% больше 2023 года.

"В Алтайском крае установлены ежемесячные региональные выплаты для работников станций и отделений скорой помощи. Данные выплаты охватят до 2,5 тысячи сотрудников, их размер составит более 300 млн рублей в год", – сказал губернатор.

Образование, школы и детсады

По словам Томенко, Алтайский край в 2024 году ввел в эксплуатацию два детсада – в Барнауле и в селе Шахи Павловского района, также капитальный ремонт прошел в 11 дошкольных учреждениях. Что касается школ, то в прошлом году власти ввели две школы – в селах Повалиха и Боровиха Первомайского района. Капитальный ремонт прошел в 31 учебном заведении по программе модернизации системы образования. Также стартовало строительство школы в Барнауле на 1,1 тысячи детей.

Всего на сферу образования край направил 67 млрд рублей, из них более 50 млрд – из краевого бюджета, 6 млрд – из федерального, также деньги шли из муниципалитетов. В целом объем финансирования образования вырос на 13,5%, подчеркнул Томенко.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Культура и спорт

По словам главы региона, на финансирование культуры в крае направили более 7 млрд рублей, что на 12% больше показателей 2023 года. Всего в 2024 году отремонтировали 19 объектов культуры, оборудованием были оснащены 54 учреждения отрасли, в том числе пять театров, они "получили возможность осуществить новые постановки".

На спорт направили 4,4 млрд рублей, что на 30% больше уровня 2023 года. В 2025-м финансирование спортивной отрасли вырастет еще на 23% по отношению к 2024-му, объем средств превысит 5 млрд рублей.

Бюджет

Всего в консолидированный бюджет края в 2024 году поступило 211 млрд рублей, что на 110% больше 2023 года. Налоговые и неналоговые собственные доходы составили 150 млрд, что на 20% выше показателей 2023 года.

"Бюджет текущего года утвержден. С учетом внесенных поправок параметры консолидированного бюджета по доходам в Алтайском крае составили 220 млрд рублей, а по расходам – 250 млрд рублей. Плюс 37 млрд рублей – дополнительные возможности с точки зрения денег на решение тех задач, которые сегодня перед краем стоят", – отметил Виктор Томенко.

По словам губернатора, расходы бюджета на зарплаты работников бюджетной сферы в 2025 году составят 87 млрд рублей (74 млрд – в 2024-м и 64 млрд – в 2023 году).

Отчет Виктора Томенко / Фото: amic.ru

СВО и Славяносербский район

Отдельное внимание Томенко уделил теме СВО. По словам губернатора, более семи тысяч жителей края заключили контракты с Минобороны и поехали на СВО. Всего с февраля 2022 года 30 тысяч жителей края отправились на фронт в качестве контрактников, мобилизованных и добровольцев.

Также в 2024 году почти на четверть вырос объем доставленного в зону СВО гуманитарного груза. Сейчас в регионе работает 30 волонтерских организаций, которые поддерживают солдат на передовой. Кроме того, край продолжает курировать Славяносербский район ЛНР. Например, более 700 школьников из этого муниципалитета отдохнули в лагерях отдыха, на это край выделяет около 1,3 млрд рублей ежегодно. Регион продолжил и восстанавливать Славяносербский район ЛНР.

Депутаты отчет приняли?

Депутаты АКЗС в итоге отчет приняли. За него проголосовало 49 депутатов, против – 0, а воздержалось 16 представителей КПРФ.