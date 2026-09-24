Стала известна возможная причина смертельного падения Сергея Соседова с лестницы
Роковое падение могло спровоцировать гибель из-за оторвавшегося тромба
24 сентября 2026, 10:52, ИА Амител
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов ушел из жизни во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. По данным Telegram‑канала Mash, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб, который образовался во время длительного перелета в Якутию.
Из‑за резкого ухудшения состояния Соседов оступился на лестнице, упал и получил смертельный удар головой. Информацию подтвердили родственники покойного.
Близкие телеведущего подчеркнули, что у него давно были проблемы с сердцем, при этом он не злоупотреблял алкоголем, а в последнее время вовсе не употреблял спиртные напитки. По информации источника Telegram‑канала Baza, тело Сергея Соседова в ближайшее время планируют перевезти в Москву для организации церемонии прощания и похорон.
Соседов получил широкую известность как музыкальный критик и ведущий телепроектов. Его карьера на телевидении началась с шоу "Акулы пера": в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов он входил в состав жюри и выделялся яркими, порой эпатажными оценками выступлений участников. Позднее он был судьей в проектах "Суперстар! Возвращение" и "X‑Фактор", а также вел собственную программу "За гранью".
11:58:07 24-09-2026
А если бы злоупотреблял - кровь жидкая была бы и возможно тромб бы не образовался.
14:10:02 24-09-2026
Гость (11:58:07 24-09-2026) А если бы злоупотреблял - кровь жидкая была бы и возможно тр... Вообще-то как раз ровно наоборот.
14:40:18 24-09-2026
Гость (14:10:02 24-09-2026) Вообще-то как раз ровно наоборот....
Читайте медицинскую Муризилку. Почему все время алкоголь в небольших дозах врачи разрешают? Потому что алкашка жижит кровь. И сосудам хорошо. Но большие постоянные дозы гасят сердце, печень, поджелудку. За рубежом делали эксперименты этой золотой середины. Выведено вплоть до граммов - когда одновременно и сосудам будет прекрасно и органы другие не будут страдать. Главное не курить. Курево сильно сгущает кровяку.