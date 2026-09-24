Роковое падение могло спровоцировать гибель из-за оторвавшегося тромба

24 сентября 2026, 10:52, ИА Амител

Сергей Соседов/ Фото: стоп-кадр с видео ВК

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов ушел из жизни во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. По данным Telegram‑канала Mash, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб, который образовался во время длительного перелета в Якутию.

Из‑за резкого ухудшения состояния Соседов оступился на лестнице, упал и получил смертельный удар головой. Информацию подтвердили родственники покойного.

Близкие телеведущего подчеркнули, что у него давно были проблемы с сердцем, при этом он не злоупотреблял алкоголем, а в последнее время вовсе не употреблял спиртные напитки. По информации источника Telegram‑канала Baza, тело Сергея Соседова в ближайшее время планируют перевезти в Москву для организации церемонии прощания и похорон.

Соседов получил широкую известность как музыкальный критик и ведущий телепроектов. Его карьера на телевидении началась с шоу "Акулы пера": в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов он входил в состав жюри и выделялся яркими, порой эпатажными оценками выступлений участников. Позднее он был судьей в проектах "Суперстар! Возвращение" и "X‑Фактор", а также вел собственную программу "За гранью".