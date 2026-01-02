Стала роскошью. В РФ с 1 января минимальная цена на водку выросла до 409 рублей за бутылку
02 января 2026, 15:00, ИА Амител
В новом году для россиян подорожал крепкий алкоголь. С 1 января 2026 года вступил в силу приказ Министерства финансов, устанавливающий новые минимальные розничные цены. Теперь пол-литровая бутылка водки не может продаваться дешевле 409 рублей, что означает подорожание на 17,1% по сравнению с предыдущим значением.
Согласно документу, минимальная отпускная цена для производителей также увеличена и составляет 337 рублей за бутылку. Рост связан с повышением акцизов на спиртное, которые увеличились в диапазоне от 8,9 до 31%.
Помимо водки, подорожали и другие виды крепкого алкоголя. Минимальная розничная цена на 0,5 литра бренди и другой продукции из выдержанных дистиллятов составляет теперь 605 рублей. Коньяк и виски с выдержкой не менее трех лет будут стоить как минимум 755 рублей за пол-литровую бутылку. Таким образом, начавшийся год сделал крепкие спиртные напитки заметно дороже для потребителей.
Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России упали почти на 10% с начала года. Так, спрос на водку остается стабильным, на ликеры – растет.
- Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить!
- Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
16:07:49 02-01-2026
Горюшко горькое 8-)))
17:24:13 02-01-2026
Самогон в деревне добрый дедушка продаёт по 150 рублей за бутылку 0,5 л. Крепость 40°, ещё и со вкусом коньяка делает и разных цветов. На немецком оборудовании .Сам пьёт её и не стареет. Приглашает всех заказывайте, да побольше.
17:51:06 02-01-2026
Гость (17:24:13 02-01-2026) Самогон в деревне добрый дедушка продаёт по 150 рублей за бу... По 150₽ это сивуха без второго прогона ( но по качеству всё равно лучше синьки магазинной)
18:02:04 02-01-2026
Гость (17:24:13 02-01-2026) Самогон в деревне добрый дедушка продаёт по 150 рублей за бу... Добрый дедушка отраву продает...
17:55:44 02-01-2026
За эти деньги можно купить 4 кг яблок или 15 кг картофеля)
23:30:28 02-01-2026
А ведь давно пора было поднять цену. Может, наконец-то народ задумается о здоровье своём и близких. Главное, чтобы качество продукта соответствовало цене.
19:47:44 03-01-2026
Гость (23:30:28 02-01-2026) А ведь давно пора было поднять цену. Может, наконец-то народ... Благими намерениями дорога устлана а Ад. СССР тоже пытался на алкоголе перевернулось мышление народа, а он сволочь, не понял и ....
19:48:24 03-01-2026
Гость (23:30:28 02-01-2026) А ведь давно пора было поднять цену. Может, наконец-то народ...
Ты о своем заботься. Не надоело в чужих трусах шарить?
09:58:59 04-01-2026
Гость (19:48:24 03-01-2026) Ты о своем заботься. Не надоело в чужих трусах шарить?...
Это часть национального характера. Лезть везде и ко всем с советами, которых не просят. Это полное отсутствие частной жизни. Пережиток поганого совка, который может быть вытравится через несколько поколений.
11:43:04 04-01-2026
На WildBerries простейший самогонный аппарат стоит плюс-минус 1000 руб. Очень неплохой-3 тысячи, дальше, по желанию. Самопальный еще дешевле. Полет фантазии не ограничен. Сырье в прямом доступе...