Стала роскошью. В РФ с 1 января минимальная цена на водку выросла до 409 рублей за бутылку

02 января 2026, 15:00, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В новом году для россиян подорожал крепкий алкоголь. С 1 января 2026 года вступил в силу приказ Министерства финансов, устанавливающий новые минимальные розничные цены. Теперь пол-литровая бутылка водки не может продаваться дешевле 409 рублей, что означает подорожание на 17,1% по сравнению с предыдущим значением.

Согласно документу, минимальная отпускная цена для производителей также увеличена и составляет 337 рублей за бутылку. Рост связан с повышением акцизов на спиртное, которые увеличились в диапазоне от 8,9 до 31%.

Помимо водки, подорожали и другие виды крепкого алкоголя. Минимальная розничная цена на 0,5 литра бренди и другой продукции из выдержанных дистиллятов составляет теперь 605 рублей. Коньяк и виски с выдержкой не менее трех лет будут стоить как минимум 755 рублей за пол-литровую бутылку. Таким образом, начавшийся год сделал крепкие спиртные напитки заметно дороже для потребителей.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России упали почти на 10% с начала года. Так, спрос на водку остается стабильным, на ликеры – растет.