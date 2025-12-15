Розничные продажи алкоголя в России упали почти на 10% с начала года

Спрос на водку остается стабильным, на ликеры – растет, а сегмент слабоалкогольной продукции демонстрирует обвал

15 декабря 2025, 21:35, ИА Амител

Бокал / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Розничные продажи алкогольной продукции в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) за январь – ноябрь 2025 года снизились на 9,8% в годовом выражении, составив 181,9 млн декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, пишут "Ведомости".

Несмотря на общее снижение, рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Продажи напитков крепостью выше 9% (водка, коньяк, ликеры) за два года выросли с 103,7 млн до 107,4 млн декалитров, хотя в годовом выражении сегмент сократился на 1%.

Ключевые тренды за двухлетний период (январь – ноябрь 2023 года по отношению к 2025-му):

лидер роста – продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ) выросли на 33,6%, с 12,5 млн до 16,7 млн декалитров;

стабильность – реализация водки осталась практически на том же уровне, незначительно снизившись на 2,8% (с 68,2 млн до 66,3 млн декалитров).

обвал сегментов – рынок слабоалкогольной продукции сократился на 90,5% (с 15,8 млн до 1,5 млн дал), а плодовой алкогольной продукции – на 79,3% (с 11,1 млн до 2,3 млн дал).

Падение спроса сопровождается сокращением производства. За 11 месяцев 2025 года объем выпуска алкоголя (без учета пивной категории) снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 158,5 млн декалитров. Начало года было особенно сложным: в январе производство упало на 27,8% в годовом выражении.

Таким образом, российский рынок крепкого алкоголя переживает структурную перестройку: потребители смещают предпочтения в сторону ликеров, в то время как классическая водка сохраняет свои объемы. При этом сегменты слабоалкогольных и плодовых напитков, вероятно, под давлением регулирования и изменений в потребительском поведении, практически сошли с рынка.

Ранее в России предложили заморозить цены на алкоголь перед Новым годом.