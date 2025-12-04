К повышению цен приведут рост НДС и утильсбора, а также многие другие факторы

04 декабря 2025

Следующий год может оказаться непростым для кошельков россиян: эксперты прогнозируют подорожание товаров и услуг в самых разных отраслях. Ключевым фактором называют повышение НДС с 20 до 22%, которое скажется практически на всем. Но хватает и других весомых причин. Новые правила расчета утильсбора, которые вступили в силу с 1 декабря, могут прибавить к стоимости машин миллионы рублей.

Автомобили

О новой методике расчета утилизационного сбора amic.ru уже писал. Льготные ставки в размере 3400 и 5200 рублей теперь будут распространяться только на машины до 160 лошадиных сил. За любое более мощное авто теперь придется платить по "коммерческим" тарифам.

В зависимости от марки и модели ставка утилизационного сбора для таких транспортных средств теперь будет начинаться от 750 тысяч рублей, а в отдельных случаях превысит 3 млн рублей. Естественно, больше всего придется переплачивать за авто премиум-сегмента.

Конечно, в большинстве случаев утильсбор платят дилеры, которые ввозят машины в страну. Но в конечном счете все это ляжет грузом на карман покупателей. Так что эксперты не сомневаются, что рост цен на авто неминуем.

Продукты

Ни для кого не секрет, что продукты дорожают ежегодно. Да, базовая ставка НДС, которую повышают до 22%, не коснется социально значимых товаров вроде хлеба или молока. Но мы каждый день покупаем в том числе и продукты, которые социально значимыми не считаются. На их ценниках повышение точно отразится, сказал в беседе с "Царьградом" ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. В пример он привел конфеты, шоколад и различные деликатесы.

Отдельно эксперты упоминают мясо. В 2026-м могут ощутимо вырасти в цене курица и свинина, а говядина и вовсе может подорожать еще до конца года.

Также могут стать дороже продукты в пачках – серьезно вырастут ставки экологического сбора на упаковку и утилизационные платежи. Так что макароны, печенье, снеки и многие другие продукты тоже могут "подскочить" в цене.

Жилье

В 2026 году ожидается смягчение денежно-кредитной политики, которое повлечет за собой оживление на рынке недвижимости. Итогом же станет очередной рост цен как на первичное, так и на вторичное жилье, рассказывали amic.ru в ноябре эксперты.

Свою роль также сыграют и растущие затраты застройщиков из-за подорожания стройматериалов и изменения налогообложения.

Прогнозы самые разные: одни убеждены, что цены на "первичку" поднимутся не более чем на 5–7%, другие же прогнозируют рост до 20% по итогам 2026-го. Но все сходятся во мнении, что после Нового года квартиры будут однозначно дорожать.

Услуги ЖКХ

В следующем году тарифы на коммунальные услуги проиндексируют дважды. Традиционного июльского повышения не будет: в первый раз цены пересчитают уже с 1 января. Но это повышение планируется весьма скромным – 1,7%.

А вот с 1 октября стоимость ЖКУ вырастет намного ощутимее. Напомним, тарифные ставки все регионы определяют самостоятельно. В среднем рост по стране составит 9–12%.

Таким образом, за 2026 год стоимость услуг ЖКХ увеличится не менее чем на 10%.

Бензин

Цены на бензин и так резко подскочили вверх во второй половине 2025 года. Кроме того, были проблемы и с наличием топлива на заправках в разных регионах России.

Эксперты полагают, что весомых причин для снижения стоимости не будет и после Нового года. А вот факторы роста цен есть – как минимум повышение НДС и акцизных ставок.

Нефтегазовый аналитик Алексей Жарский в беседе с "Рамблером" предположил, что 2026-й станет периодом "плавного, но непрерывного удорожания".

«Подорожание в пределах инфляции – это минимальный сценарий. Возможны и более значимые скачки в отдельные периоды», – цитирует его издание.

Электроника

Электроника и бытовая техника может значительно подорожать с сентября следующего года. Тогда начнет действовать технологический сбор, который будут взимать за все товары с электронной компонентной базой. Причем платить его будут не только импортеры, но и российские производители.

Как подчеркивали в Минпромторге, сбор на цифровую технику вводят, чтобы инвестировать эти деньги в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России. Так власти рассчитывают укрепить технологический суверенитет страны.

Но платить за это придется обычным покупателям, ведь размер технологического сбора наверняка начнут включать в стоимость товара. Эксперты полагают, что после нововведения стоимость электроники в России вырастет на 15–35%.

Одежда

Одежда может подорожать на 4–6% из-за повышения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС. Теперь будут взимать не 10%, а 15. Рост пошлины объясняют поддержкой отечественных производств.

Ожидается, что увеличится стоимость пуховиков, пальто, брюк, а также одежды средней и высокой ценовых категорий.

Алкоголь

Спиртное дорожает регулярно, поскольку власти не забывают повышать алкогольные акцизы. То же самое произойдет и с 1 января 2026 года.

Ожидается, что ставка на тихие вина вырастет сразу на 31% – до 148 рублей за литр. Игристые вина могут стать дороже на 8,9%, плодовые – на 11,5%, пиво и сидр – на 10%, а крепкий алкоголь – на 11,4%.

"Коммерсант" со ссылкой на экспертов сообщил, что литр пива может подорожать на 8 рублей, а литр водки – на 30 рублей.

Кстати, табачные акцизы тоже увеличатся – ставки на сигареты с 1 января повысят на 11,3%. Так что после Нового года станет заметно дороже не только выпить, но еще и покурить.

Связь и интернет

В следующем году придется больше платить за интернет и мобильную связь. По данным портала Telecom Daily, 96% организаций намерены повысить цены. В большинстве случаев тарифы планируется поднять на 5–10%, но возможно и более серьезное подорожание.

Сообщается, что самый ощутимый рост будет на пакеты "мобильная связь + интернет", корпоративные тарифы и сервисы для бизнеса.

Кофе

Рост цен на кофе в 2026 году может достичь 25%, сообщают эксперты. Причиной могут стать ослабление курса рубля, биржевая стоимость, а также американские пошлины. Из-за ограничений, введенных США, мировые запасы кофе неуклонно снижаются.

Маникюр и другие услуги

Маникюр, стрижка и другие услуги также могут серьезно подорожать. Некоторые эксперты считают, что ноготочки уже сразу после Нового года будут обходиться почти на 30% дороже. Импортные материалы дорожают, а спрос становится меньше: в нынешних условиях многие начинают экономить на маникюре.

Мы собрали лишь те категории товаров и услуг, о подорожании которых уже открыто предупредили эксперты. Впрочем, опыт показывает, что ежегодно случаются и неприятные сюрпризы, когда что-то начинает резко дорожать по внезапно возникшим причинам. Так что остается лишь ждать новостей.