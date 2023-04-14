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Что известно о запрете на продажу вейпов детям и подросткам?

Теперь с вейпами будет связано множество запретов

14 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума запретила полностью продавать вейпы несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли на пленарном заседании 11 апреля.

Что об этом известно и какие ещё ужесточения коснутся вейпов в России, разобрался amic.ru.

1

Правда ли, что безникотиновые вейпы запретили продавать подросткам?

Да, правда. Согласно принятому Госдумой закону, подросткам запретили продавать безникотиновые вейпы. Напомним, с 2020 года для несовершеннолетних действовало ограничение только на продукцию с никотином – при этом можно было приобретать жидкости для электронных сигарет, содержащих менее 1 грамма никотина.
2

Правда, что ароматизированные жидкости для вейпов запретят?

Да. Закон также подразумевает запрет на ароматизированные жидкости для вейпов.
3

Какие будут штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним?

Штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним будут такими же, как при несоблюдении закона о продаже обычных сигарет:

  • 20-40 тыс. рублей – гражданам;
  • 40-70 тыс. рублей – должностным лицам;
  • 150-300 тыс. рублей – юридическим лицам.
4

Правда ли, что вейпы нельзя будет купить в интернете?

Правда. Принятый закон подразумевает ограничение на покупку вейпов в интернете, на выставках и ярмарках.

И вообще, их запретили продавать везде, кроме стационарных магазинов, следует из закона.

5

Запретят ли демонстрацию вейпов на витринах магазинов?

Да, закон предполагает запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов.

Кроме того, вводится запрет на показ рекламы вейпов детям младше 12 лет.

6

Ого, а скидки на вейпы останутся?

Нет, вероятно, не останутся. Закон устанавливает запрет на скидки на вейпы и сопутствующие им товары. Планируется, что это позволит пресечь популяризацию курения среди несовершеннолетних.

Согласно закону, никотиносодержащие товары не могут продаваться ниже минимальной цены, установленной российским правительством.

Фото: unsplash.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продаж вейпов детям

Согласно документу, будет введён запрет на продажу вейпов, в том числе без никотина, несовершеннолетним
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