Что известно о запрете на продажу вейпов детям и подросткам?
Теперь с вейпами будет связано множество запретов
14 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова
Госдума запретила полностью продавать вейпы несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли на пленарном заседании 11 апреля.
Что об этом известно и какие ещё ужесточения коснутся вейпов в России, разобрался amic.ru.
Правда ли, что безникотиновые вейпы запретили продавать подросткам?
Правда, что ароматизированные жидкости для вейпов запретят?
Какие будут штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним?
Штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним будут такими же, как при несоблюдении закона о продаже обычных сигарет:
- 20-40 тыс. рублей – гражданам;
- 40-70 тыс. рублей – должностным лицам;
- 150-300 тыс. рублей – юридическим лицам.
Правда ли, что вейпы нельзя будет купить в интернете?
Правда. Принятый закон подразумевает ограничение на покупку вейпов в интернете, на выставках и ярмарках.
И вообще, их запретили продавать везде, кроме стационарных магазинов, следует из закона.
Запретят ли демонстрацию вейпов на витринах магазинов?
Да, закон предполагает запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов.
Кроме того, вводится запрет на показ рекламы вейпов детям младше 12 лет.
Ого, а скидки на вейпы останутся?
Нет, вероятно, не останутся. Закон устанавливает запрет на скидки на вейпы и сопутствующие им товары. Планируется, что это позволит пресечь популяризацию курения среди несовершеннолетних.
Согласно закону, никотиносодержащие товары не могут продаваться ниже минимальной цены, установленной российским правительством.
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