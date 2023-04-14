Нет, вероятно, не останутся. Закон устанавливает запрет на скидки на вейпы и сопутствующие им товары. Планируется, что это позволит пресечь популяризацию курения среди несовершеннолетних.

Согласно закону, никотиносодержащие товары не могут продаваться ниже минимальной цены, установленной российским правительством.